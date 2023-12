Svědci popsali brutální napadení na koupališti. Nikoho jsme nezbili, tvrdí obžalovaní

K okresnímu soudu dorazili tři obžalovaní: Radek Čonka a Michal a Roman Dunkovi. Čtvrtého Jiřího Demetera přivedla do jednací síně vězeňská eskorta, protože si odpykává ve vězení trest za jinou trestnou činnost. Žaneta Dunková a Rostislav Drška se z jednání omluvili.

„Na základě požadavku odvolacího soudu bude proveden výslech sedmi svědků a pokud nebude požadavek na další dokazování, soud vynese verdikt,“ předestřel na začátku jednání soudce Stanislav Řehola.

Během čtvrtka soud nakonec stihl vyslechnout šest svědků. Ti se shodovali, že napadení mladého muže bylo velmi brutální.

„Pamatuji si okamžik, který budu mít na očích do konce života. Dva páni drželi mladého muže za ruce mezi sebou a třetí ho bil pěstmi do břicha, hrudníku a obličeje,“ vypověděl jeden.

„Zazněly tam dost vulgární nadávky a také výhrůžky jako „ubijeme tě“, popisovala další svědkyně. Jiná vypověděla, že mladého muže bila i romská žena. „Přišlo mi, že ví kam udeřit, aby to bolelo.“

Ve svých výpovědích se svědci také shodovali, že napadený muž se nemohl útoku nijak bránit. „Když přijela policie, tak se všichni rozutekli,“ líčila další žena.

Většina svědků si nebyla jistá, jestli se přítomná čtveřice obžalovaných na bití aktivně podílela. Ti se hájí, že s napadením nemají nic společného. „Já jsem odsouzený pro nic. Nikdo mě nepoznal, že bych někoho mlátil,“ prohlásil Jiří Demeter.

Na tváře útočníků si svědkyně pamatuje

Poslední svědkyně odmítla vypovídat v přítomnosti obžalovaných z obav o svoji bezpečnost. Poté, co eskorta obžalované odvedla ze soudní síně, popsala, co se toho dne stalo a co útoku předcházelo.

Na tváře útočníků si prý pamatuje a některé z nich vídá ve městě. Je ochotná je označit, soudce proto hlavní líčení odročil na únor, kdy zajistí provedení ztotožnění pachatelů, přičemž se zachová anonymita svědkyně.

Rvačka se odehrála 7. srpna 2018. Jedna z návštěvnic se rozhodla umravnit malé dítě, které mimo jiné údajně topilo svého vrstevníka. Vzápětí se kvůli tomu pohádala s jeho matkou.

Do sporu dvou žen se následně vložila později obžalovaná Žaneta Dunková a slovně i fyzicky zaútočila na ženu, která dítě napomenula. Napadené se přiběhl zastat poškozený David M., přičemž Dunková napadla i jeho.

Napadený muž utrpěl středně těžké zranění

Na pomoc jí pak podle žalobce přišli ještě obžalovaní Radek Čonka, Jiří Demeter, Rostislav Drška, Michal Dunka a Roman Dunka a společně poškozeného zbili a rasisticky uráželi. Napadený muž utrpěl středně těžké zranění.

Okresní soud v Teplicích v květnu 2021 nepravomocně rozhodl, že Jiří Demeter a Roman Dunka půjdou za úmyslné ublížení na zdraví ve spolupachatelství a výtržnictví na rok do vězení s ostrahou. Oba se odvolali.

Další účastníci konfliktu, obžalovaní Michal Dunka a Radek Čonka, dostali podmínku na dva roky. Žaneta Dunková dostala podmínku na 18 měsíců za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování a peněžitý trest.

Rostislav Drška se podle okresního soudu žádného protiprávního jednání nedopustil. Líčení je odročeno na únor kvůli provedení dalšího dokazování.