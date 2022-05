V Dubí a v Duchcově dokončují před začátkem sezony rekonstrukce bazénů

„Předpokládáme, že bychom měli být s rekonstrukcí hotoví zhruba do poloviny června, chceme stihnout jádro letošní sezony,“ potvrdil starosta Dubí Petr Pípal (Severočeši).

Plivátko, jak místnímu bazénu lidé přezdívají, bylo naposledy otevřené v roce 2019. Kvůli havarijnímu stavu ho město následně muselo uzavřít.

„Bazén praskl a začala nám z něj vytékat voda. Nejprve to bylo pár kubíků, ale postupem času se začalo ztrácet až 27 kubíků vody denně, což bylo neúnosné,“ popsal starosta situaci před zavřením.

Radnice dlouho hledala cestu, jak bazén opravit. Nejprve zvažovala výstavbu zcela nového bazénu, investici ve výši 18 milionů korun si ale nemohla dovolit.

„Nakonec jsme se rozhodli pro technologii, kdy se bazén povrchově zbrousí, vytmelí a následně potáhne tlustou bazénovou fólií. Její životnost by měla být minimálně 10 let a je na to pětiletá záruka,“ podotkl Pípal.

Loni si město nechalo na opravu bazénu udělat projekt a na začátku letošního roku vypsalo výběrové řízení na zhotovitele.

„Původně jsme počítali s cenou asi 2,3 milionu korun, nakonec ale ceny fólií vyletěly o více než 100 procent nahoru, tak jsme se dostali až k částce 5,7 milionu korun,“ zmínil starosta s tím, že rekonstrukce již začala.

Změní podle něj zcela jistě i ceny vstupného. „Zatím jsme se o tom nebavili, ale určitě nenecháme vstupné ve výši 30 korun jako dříve,“ potvrdil Pípal.

Po událostech, které se na koupališti staly v roce 2018, kdy zde skupina útočníků brutálně zbila mladého muže, město v areálu nainstalovalo nový kamerový systém.

„Chceme i lépe kontrolovat kapacitu návštěvníků. Ta je nyní maximálně 500 lidí. Nejspíše využijeme čipy, podobně jako to funguje v teplickém Aquacentru,“ doplnil starosta.

V Duchcově zůstane cena stejná

Po dvouleté pauze způsobené covidem v létě ožije i koupaliště v Duchcově. Momentálně zde probíhají drobné opravy a údržba tak, aby byl areál připraven na letní sezonu.

„Kontrolujeme filtraci a dávkovače chemie, bazén dostane nový nátěr,“ vyjmenoval starosta města Zbyněk Šimbera (ČSSD), co konkrétně se na koupališti změní.

Radnice původně plánovala větší rekonstrukci, vzhledem k vysokým investičním nákladům ji ale odložila.

„Máme vypracovaný dva roky starý projekt na rekonstrukci zázemí a filtrace. Vycházelo to na 8 milionů korun, ale dnes už jsou ceny úplně jinde. Proto jsme se rozhodli to odložit,“ vysvětlil Šimbera.

Ceny vstupného podle něj zůstanou stejné jako v roce 2019 – dospělí se vykoupou za stokorunu, děti, senioři a držitelé průkazů ZTP o polovinu levněji.