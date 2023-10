Dopravu v Ústí ztíží rekonstrukce spojnice Krásného Března a Dobětic

„Stavba bude rozdělena do tří etap. První zahrnuje opravy silnice v délce přibližně 360 metrů od křižovatky s ulicí Neštěmická po místo, kde se silnice rozšiřuje na tři pruhy ve směru z Krásného Března do Dobětic,“ uvedla Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.

Projet tudy mohou pouze autobusy MHD a složky záchranného systému, pro ostatní je silnice neprůjezdná. „Ve směru od Dobětic do Krásného Března se pro řidiče nic nemění,“ dodala mluvčí.

Změny jsou i v MHD, a to konkrétně u linek číslo 5 a 74, kdy některé zastávky nejsou obsluhovány. Konkrétní informace o změnách jsou uvedeny na webových stránkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

První etapa rekonstrukce by měla být dokončena do 20. prosince, práce na všech třech etapách potrvají zhruba dva roky. Hotovo by mělo být ještě před plánovanou opravou Benešova mostu v centru Ústí nad Labem v roce 2025, kdy bude právě Výstupní ulice využívána jako jedna z objízdných komunikací.

Na doporučení dopravní policie vznikne na začátku Výstupní ulice také světelná křižovatka, v budoucnu by tudy měly jezdit trolejbusy. Ústecká radnice za opravu zaplatí téměř 70 milionů korun bez DPH.