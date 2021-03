Málo učení, nebo moc? Inspekce řeší desítky stížností na distanční výuku

Kantoři se učí z online školení, videí i od kolegů Zvládnout distanční výuku znamenalo pro řadu pedagogů osvojit si v mnohem větší míře nebo i od základů práci s novými technologiemi. MF DNES se škol zeptala, jak to u nich probíhalo. Nabídly vyučujícím možnost školení na online vzdělávání či na zvýšení počítačové gramotnosti, jejíž potřeba během uplynulého roku enormně narostla? A využili toho učitelé? Jana Hassmannová, ředitelka ZŠ nám. 28. října Žatec Ano, nabídli jsme a využívají. Využíváme i vzájemné sdílení dobré praxe. Vytváříme k jednotlivým aplikacím tutoriály, které jsou přístupné na sdíleném disku, a máme seznam doporučených aplikací, který rozšiřujeme. Roman Ziegler, ředitel 8. ZŠ Most Ano, ale využili jsme zejména vlastní zdroje – zkušené kolegy, a dále zdroje z internetu. Dále se rozvíjíme také společnými konzultacemi a burzou nápadů a poznatků k online výuce. Jan Peška, ředitel ZŠ a MŠ Meziboří V první vlně prošli školením správce sítě s učitelem ICT, následně byli všichni učitelé proškoleni formou webináře. Průběžně byli také vybavováni vzdělávacími materiály a návodnými videi od uvedených kolegů, kteří byli ochotně a operativně k dispozici. Velkým přínosem byly i zkušenosti mladších kolegů s ICT, kteří díky svému zájmu rychleji objevovali různé možnosti, co a jak lze využít, a o ně se pak ochotně dělili s ostatními. Václav Zibner, ředitel ZŠ a MŠ Tisá Všichni učitelé prošli kompletním školením systému Škola OnLine. Při rozšíření GoogleApps opět všichni prošli celým školením. Využili těchto možností maximálně. V současnosti se naše škola zapojila do projektu „Pedagog pro 21. století“, ve kterém učitelé projdou školením o nejmodernější informační technice a výukových programech. Eva Vášová, ředitelka ZŠ Bílá cesta Teplice Školení pedagogů samozřejmě proběhlo. Celý pedagogický sbor, nejen učitelé, ale i asistenti pedagoga a vychovatelky družiny, byl proškolen v práci s platformou Teams. Zde probíhá nejen výuka, ale i pravidelné porady sboru. Učitelé si mezi sebou předávají tipy na užitečné výukové programy, weby či podpůrné materiály jednotlivých nakladatelství. Další dílčí školení pro práci s žáky v online prostředí si učitelé zajišťují podle svých aprobací a preferencí. Samozřejmě, že o tento typ školení je velký zájem.