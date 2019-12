Nevzhledná jáma hyzdí ústecké náměstí už 11 let, firma čeká na nižší ceny

Loni na jaře firma UDES získala od města stavební povolení, letos na jaře chtěla začít se stavbou paláce Čtyřka a zhruba za 18 měsíců mělo být hotovo. Stavební ruch však nenastal a díra plná odpadků, které lidé posměšně říkají ústecké metro, hyzdí centrum krajského města dál.

Magistrátu už s tím dochází trpělivost a zaznívají hlasy, že pokud stavební povolení vyprší, nové už firma nezíská. Co ale poté bude s parcelou, kterou společnost vlastní, je těžké předvídat.

„Bojujeme s cenami stavebních prací, které se zvedly. To je nyní naše zásadní problematika, ceny se pohnuly někam zcela jinam a ekonomiku stavby to značně navyšuje,“ řekl pro MF DNES Radek Neymon ze společnosti UDES, která je vlastníkem pozemku i investorem stavby.

„Hledáme nějaké řešení. Hovoří se o tom, že ceny ve stavebnictví začnou klesat. Čekáme, máme více nabídek a vyhlížíme řešení, které by bylo pro všechny strany nejlepší,“ dodal Neymon.

Ústečtí zastupitelé schválili firmě prodej pozemku už v roce 2009 za 44 milionů korun. Tuto částku však město, které tehdy vedl Jan Kubata (ODS), nevydělalo.

Rok předtím totiž utratilo 35 milionů za přípravu staveniště a archeologický výzkum. Opozice tehdy namítala, že ten má platit investor.

V říjnu roku 2010 v jámě, jež vznikla po průzkumu, začal probíhat čilý stavební ruch. Šlo ale pouze o zajištění statiky základů budoucího objektu.

Firma nemohla stavět dál do výšky, neboť neměla vyřešený odprodej 34 metrů čtverečních městské parcely, do kterých plánovaná stavba přesahovala, ani stavební povolení. To získala až v květnu před dvěma lety. Ani po jeho udělení se však stavět nezačalo.

Magistrát je kvůli tomu nespokojený, avšak uzavřená smlouva mu nijak neumožňuje investora přimět k zahájení stavby.

Firma se vypršení stavebního povolení neobává

„Opětovně jsme zjišťovali, co můžeme udělat. Výsledkem je, že firma zpevnila oplocení, které teď už nepadá. Jinak hrozilo, že by platila sankce,“ popsal výsledek jednání ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).

Oprava a zpevnění oplocení, které obden vyvraceli vandalové, podle Neymona také firmu stojí peníze. „Mohli bychom je investovat jinam, pokud by nám každý den někdo oplocení neničil a neházel dovnitř. To byste měli řešit,“ zlobí se Neymon.

Stavební povolení má firma do konce příštího roku, pak přestane platit a bylo by nutné žádat o nové.

„Předpokládám, že by už nebylo vydáno. Pozemek je však majetkem firmy a díra na náměstí by asi zůstala. Patrně bychom mohli firmu oslovit, aby místo na náměstí upravila do stavu, který by už neohrožoval občany,“ přemítá primátor.

Firma se vypršení stavebního povolení zatím neobává. „Není konec ani tohoto roku, zatím je předčasné o tom hovořit,“ dodal Neymon.