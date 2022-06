Rodiče hledají alternativu k přeplněným školkám, dětských skupin přibývá

Kolik dětí zůstane pod čarou a nedostane se do školky, budou města vědět do několika týdnů. Klasické zápisy sice již skončily, ale ještě probíhají zápisy dětí ukrajinských uprchlíků.

Dvě nové dětské skupiny vzniknou v Lounech. Jednu skupinu pro 22 dětí rozjíždí mateřinka ve Fügnerově ulici, a to v budově městské pečovatelské služby s denním stacionářem, která se nachází naproti školce. Fungovat bude od září.

„Určena je pro děti od dvou do tří let. Předpokládám, že ji zaplní především děti, které nebyly přijaty do školek ve městě, případně děti z okolních vesnic,“ uvedla ředitelka školky Olga Krátká.

Druhou skupinu v Lounech zakládá žatecké mateřské centrum Sedmikráska. Přijme až 24 dětí ve věku od 1 roku do 6 let. „Máme už dvě dětské skupiny v Žatci a jednu v Chomutově. Od října budeme působit i v Lounech, odkud k nám dojíždí hodně maminek,“ popsala šéfka centra Michaela Hradcová. Skupina bude mít zázemí na Zeleném náměstí.

Už třetí dětskou skupinu plánují v Litvínově. V srpnu by ji chtěla v Komunitním centru v litvínovském Janově dětem od jednoho roku do šesti let otevřít Oblastní charita Most.

„Dětská skupina o kapacitě 12 dětí by měla navázat na naše zkušenosti z mateřského centra Petrklíč, které již v Janově provozujeme,“ řekla Alena Bartková, vedoucí Komunitního centra, které také provozuje mostecká charita.

Nedávno představil záměr otevřít v Litvínově od letošního října dvě skupiny pro děti od dvou do čtyř let i Spolek pro efektivní vzdělávání, který několik let působí v Mostě.

V rodinném domě se zahradou

Otevřít třetí skupinu chce také mateřské centrum Bělásek v Děčíně. Pojme až 18 dětí ve věku od 1 roku do 6 let. „Už několik let máme větší zájem rodičů, než jsou naše stávající kapacity dvou skupin po 12 dětech. Je řada maminek, které různé okolnosti nutí jít do zaměstnání dřív, než jsou dítěti tři roky. Proto jsme se rozhodli zřídit další skupinu, a to ve Chrochvicích. Budeme v rodinném domě se zahradou. Otevřít chceme od 1. října,“ sdělila vedoucí centra Yveta Janíková.

V Ústí nad Labem funguje několik dětských skupin, přímo magistrát zřizuje jesle, kde jsou aktivní tři dětské skupiny. „Jedna dětská skupina, byť je schválená ministerstvem, zatím není využívána. Nicméně zde čekáme na vytížení mateřských škol, jež v případě plné kapacity nebudou moci přijímat dvouleté děti, a tudíž by byla poptávka,“ nastínila mluvčí města Romana Macová.

Dětské skupiny podporují i Teplice. Zatím se na město obrátilo pět subjektů, které je plánují zřídit s podporou dotace od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

„Předložené záměry jsou v souladu s potřebami obce v oblasti zlepšení dostupnosti péče o děti před zahájením školní docházky,“ doplnil mluvčí města Robin Röhrich. Ani tady zatím vytíženost školek, a tedy potřebnost dětských skupin neznají, protože zápisy ještě probíhají.

Možnost získat dotaci

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 2 do 6 let. Dítě mladší 3 let však nemá právní nárok na přijetí do školky. „Dětské skupiny pomáhají skloubit rodinný a pracovní život. Převážně matkám dávají příležitost vrátit se do pracovního procesu dříve, neztratit kompetence a znalosti k výkonům svého povolání,“ přiblížila vedoucí litvínovského odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová.

Dětskou skupinu může pro své zaměstnance založit firma, škola, státní úřad, nezisková organizace nebo církev. Získat na to mohou dotaci od MPSV. Ministerstvo prodloužilo termíny pro podání žádostí až do 30. června letošního roku.

„Tyto dotace umožní vybudování nových dětských skupin, které by měly zahájit svůj provoz už na podzim letošního roku. Jsou příležitostí i pro dosavadní provozovatele mikrojeslí, jak získat finance na transformaci zařízení na dětské skupiny,“ upozornil vedoucí oddělení mediální komunikace ministerstva Jakub Augusta.