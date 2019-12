Opilý muž najel na Děčínsku schválně do skupiny lidí, jednoho zranil

Policisté na Děčínsku se od noci na neděli zabývají neobvyklým případem. Zadrželi muže pod vlivem alkoholu a drog, který po předchozích neshodách najel autem do skupiny šesti lidí. Jeden člověk byl lehce zraněn a převezen do nemocnice. Co pachateli hrozí, není v tuto chvíli jasné.