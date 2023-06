Odchytu opic bránili lidé. U klece i vypustili psa, popisuje ředitelka zoo

Co vám tak dlouho bránilo v odchytu posledního makaka, kterého nakonec obsluha z bistra nad zdejší ferratou nalákala na meloun a pak ho zavřela do skladu?

Mládě se chová jinak než dospělý. Myslím, že svobody si moc neužívalo. V pondělí už bylo u odchytové klece blízko, ale vyrušil ho návštěvník, který si ho začal fotit. Odchytovou klec jsme přesunuli k zámečku na Pastýřské stěně a čekali jsme.

20. června 2023

Byl odchyt do klece jedinou možností, nebo jsou i jiné varianty?

Mládě bylo hladové, nalákat ho na jídlo a odchytit do klece jsme viděli jako jedinou možnost. Že bychom za ním běhali se sítí, to nejde. A nemyslitelné také je, že bychom použili uspávací střelu. Opice skákala po skále, a kdybychom ji uspali, spadla by a už bychom ji nezachránili.

Čím se makak na útěku živil tak dlouho?

Listím, nic jiného neměl. Byla to pro něj nevhodná strava, která mu rozhodí trávení. Je vidět, jak je hubený. Trpěl nedostatkem ovoce.

Ředitelka děčínské zoo Kateřina Majerová.

Nehrozilo, že by někomu ublížil, když byl hladový a ve stresu?

Nemyslím si, makakové nejsou agresivní opice. Ten poslední utečenec byl ještě plaché mládě a spíš se bál, než aby na někoho zaútočil.

Jak je na tom zdravotně zbytek tlupy?

Mají menší potíže s trávením, jeden makak má drobné zranění na tlapce, ale nic vážného. Už ale žerou svoji standardní stravu. Velký strach jsme měli o mláďata, ale ta jsou v pořádku.

Očekávali jste, že když odchytíte zbytek tlupy, vrátí se i ten poslední?

Doufali jsme, že ho skupina přivolá zpátky. Už v areálu byl, ale až ke kleci nedošel. Něco ho vyplašilo. Přičítáme to tomu, že v zoo bylo o víkendu hodně lidí.

Komunikovala odchycená tlupa s tím „na svobodě“?

Tlupa se ozývala, ale myslíme si, že ji neslyšel, byl už daleko.

Na sociálních sítích jste stále zveřejňovali výzvy, aby ho lidé nekrmili, neplašili. Respektovali to?

Moc ne. Opakovaně jsme upozorňovali, aby se lidé nezdržovali v okolí odchytové klece a nekrmili makaka. Je to plaché divoké zvíře, pak navíc hladové, vystresované a dost trpělo. Jeden příklad za všechny – vedle odchytové klece někdo zaparkoval auto a vypustil psa. Co na to říct...