Stovky metrů sevřených vysokou zdí. V Děčíně opravují unikátní cestu k zámku

„Část zdi se vyvalila už před dvěma lety. Problém byl i v osmdesátých letech, protože stojí na nestabilním podloží,“ vysvětluje správce zámku Zdeněk Erneker.

V příštích měsících se trasa, kterou nechali vystavět Thunové jako spojnici zámku a města Děčína, dočká kompletní opravy, stejně jako zdi, které ji lemují a v některých místech dosahují výšky až 7,5 metru.

„Na několika místech je zdivo narušené. Zavedli jsme sondy, abychom zjistili, co je za obkladem. Potvrdilo se, že někdy v historii pravděpodobně část stěny vypadla a byla přezděna. Na to tehdy použili materiál, který ze zdi vypadal, a přidali, co bylo zrovna po ruce, nejčastěji kamení,“ popisuje stavbyvedoucí Jaroslav Zelinka.

Dlouhá jízda Je to významný a v české barokní architektuře výjimečný prvek. Jde o 270 metrů dlouhou a 9 metrů širokou ulici sevřenou více než 7 metrů vysokými zdmi se slepými arkádami. Dokončena byla v roce 1672, kdy se stala hlavní přístupovou cestou, která spojovala zámek s městem. Má jednu boční branku.

Po skončení prací bude nový také povrch cesty. Rozbitý asfalt nahradí probarvený beton, který na žádost památkářů imituje mlat, tedy původní povrch.

„Z komunikace Dlouhé jízdy jsme už odstranili vrstvu asfaltu. Na mnoha místech jsme narazili na skálu, někde je betonová vrstva nebo směs kamene stmeleného s asfaltem,“ poznamenal stavbyvedoucí s tím, že se po odstranění asfaltu měla odebrat asi šedesáticentimetrová vrstva. „Nebude to nejspíš nutné, protože skála zasahuje výš,“ vysvětlil Zelinka.

Opravy budou hlídat i archeologové, kteří čekají na nálezy.

Kompletní rekonstrukcí prochází i přilehlá Růžová zahrada. Odstraněny jsou veškeré balustrády a další ozdobné prvky, musí projít očistou. Pracuje se i na zdi, která zahradu odděluje od Dlouhé jízdy.

„Tady se musí část odkopat a následně se budou dělat jílové izolace,“ popisuje stavbyvedoucí s tím, že původně se jíl běžně k izolaci používal, protože nic jiného nebylo.

Památkáři doufají, že se při opravách jak Dlouhé jízdy, tak Růžové zahrady podaří najít nějaké historické artefakty. „Růžovka“ už jeden vydala. „Našli jsme valounkový chodník, kde pravděpodobně bylo nějaké zátiší s lavičkou a výhledem na město, a také pomníky, které sloužily jako podstavce pod vázami a sochami,“ uvedl stavbyvedoucí.

Dlouhá jízda, která je jediným bezbariérovým přístupem na zámek, bude uzavřena do konce letošního roku. Práce na Růžové zahradě potrvají až do roku 2025. Dostat se na zámek je tak možné přes jižní zahrady kolem zámecké sýpky a ze Zámecké ulice. „Omezení je to hlavně pro lidi na vozíku, ti se sem nedostanou. Máme sice další tři přístupové cesty, ale vždy se musí po schodech,“ sdělil Zdeněk Erneker.