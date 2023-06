Řidičák dali i notorickým propadlíkům. Soud otevřel podvody v autoškolách

Mezi obžalovanými je zkušební komisař, tlumočník z arabštiny a čtyři zástupci autoškol (jeden komisař v průběhu vyšetřování zemřel). V celkovém součtu jde podle vyšetřovatelů nejméně o 722 případů, rozsahem tedy kauza nemá obdoby.

Svědčí o tom i délka obžaloby, která čítá 38 stran bez odůvodnění. Státní zástupce Lukáš Otipka ji u soudu četl dvě a půl hodiny.

Na začátek hlavního líčení dorazila pětice obžalovaných, tlumočník Georges Manga se ze zdravotních důvodů omluvil.

Vypovídal zatím jen Patrik Baranovič, majitel autoškoly v Mělníku, odkud své klienty posílal k závěrečným zkouškám do Varnsdorfu, kde provozuje autoškolu nyní. Přiznal, že za jednoho žadatele byla úplata nejdříve tři tisíce korun, později se o tisícikorunu zvýšila.

„Cítím se být vinen, všechny skutky považuji za nesporné a svého činu lituji. Je to pro mě velmi těžká záležitost,“ řekl u soudu Baranovič.

Detailně popsal, jak podvody s řidičáky probíhaly. Při skládání praktických zkoušek zájemci vyplnili testy, ale ještě před jejich odevzdáním je přišel komisař zkontrolovat a zkoušejícím poradil, jakou odpověď mají zaškrtnout.

U praktické zkoušky sice jízdy byly absolvovány, ale při některých očividných chybách komisař „přimhouřil oko“. Stávalo se ale i to, že zájemci ke zkoušce ani fyzicky nedorazili, případně že test vyplnil sám komisař.

Obžaloba dva zkušební komisaře viní z toho, že ve zkušební místnosti přijali kromě hotovosti i lahve vína či lahev rumu jako protislužbu za pomoc či vyplnění testů.

„Společenská škodlivost je obrovská, a to v tom směru, že se na silnice dostane řada lidí, kteří by na silnicích neměli co dělat. Řada lidí, kteří složili úspěšně zkoušku ve Varnsdorfu, se pokoušela dříve zkoušku složit opakovaně v jiných místech po celé České republice a ty jejich výsledky tam byly tristní,“ řekl žalobce Otipka.

Dle jeho slov řidičák získali i lidé, kteří složili test v rozmezí 15 až 25 bodů, přičemž 43 bodů je minimum pro to, aby člověk uspěl. Tito lidé jsou potenciálně nebezpeční i pro ostatní účastníky silničního provozu. Nešlo pouze o řidičská oprávnění na osobní automobily, ale i návěs či autobus. Řidičský průkaz na nákladní automobil obdržel člověk, který absolvoval pouze dvě hodiny kondičních jízd.

Někdo má zájem o dohodu

Někteří obžalovaní mají zájem o uzavření dohody o vině a trestu. Zamítavě se k tomu staví komisař, kterému hrozí nejvyšší trest, až deset let vězení.

Žadatelé o řidičáky mezi obžalovanými nejsou, protože se policistům nepodařilo zadokumentovat jejich protiprávní jednání. Výjimkou je jeden, který chtěl udělat zkoušky za lahev alkoholu. Už byl odsouzen k peněžitému trestu.

Postihu ale nakonec neunikli či neuniknou ani další z nich. Policie všech 722 lidí vyslechla, přičemž většina z nich tvrdila, že vše proběhlo řádně. U těch podal státní zástupce podnět, aby byli stíháni pro křivou výpověď. Po celém Česku se tak nyní řeší stovky případů. „Co vím, tak někteří skutečně už byli odsouzeni,“ podotkl Otipka.

Zároveň policisté podali podnět k místně příslušným úřadům, aby daným žadatelům řidičáky odebraly. U řady z nich už k tomu došlo. Někteří dostali šanci dělat zkoušky znovu.

U děčínského soudu bude hlavní líčení pokračovat zítra výpověďmi dalších obžalovaných. Otázka je, jak se bude vše vyvíjet dál. Je totiž možné, že vyslechnuto bude muset být i všech více než 700 lidí.