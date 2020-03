Spory kolem opravy děčínské historické čtvrti utichly, začne se stavět

Vše vyústilo až v trestní oznámení města na neznámého pachatele, nakonec se všechny strany včetně zhotovitele, firmy Strabag, dohodly. Část kolem kostela římskokatolické církve by měla být hotova v červnu, zbytek po létě.

„Velmi složitá jednání se Strabagem trvala několik měsíců. Jsem rád, že jsme konečně našli shodu a podepsali dodatky ke smlouvě. Stavba tak může pokračovat. Na té části stavby, které jsou předmětem šetření policie, práce zatím pokračovat nemohou,“ řekl primátor Jaroslav Hrouda (ANO).

Týká se to míst, kde se stavba neshoduje s projektovou dokumentací.

Církev pak měla problém se vstupem na její pozemek. I tato komplikace je však už nyní vyřešena.

„Jednání se zástupci církví probíhala více než rok. Nakonec jsme došli ke vzájemné shodě, že revitalizaci město nebude provádět na pozemcích ve vlastnictví římskokatolické farnosti,“ vysvětlil náměstek primátora Vladislav Raška (Náš Děčín).

Původní projekt revitalizace navíc nepočítal s přeložkou plynového vedení v ulici Prokopa Holého. Vlastník této sítě při zpracování projektové dokumentace poskytl nepřesné údaje o trase vedení jeho zařízení.

Na tuto skutečnost se přišlo až při výkopových pracích. Jediným řešením je proto přeložka plynu. Projektová dokumentace tedy musela být upravena.

Město se touto složitou rekonstrukcí intenzivně zabývalo několik měsíců. „Obyvatele našeho města jsme nemohli o stavu stavby průběžně informovat, vycházeli jsme z doporučení našich právníků, abychom nenarušili průběh vyjednávání,“ vysvětlil primátor.

Během jednání totiž byly ve hře varianty možného přebírání díla po částech. V takovém případě by byla nutná úprava smlouvy o dílo, a to by mohlo ohrozit zásadu rovného zacházení v rámci veřejné zakázky a dále by to přineslo komplikace u různých záruk na jednotlivé části i problematickou údržbou prostranství.

Městu se nelíbil způsob rekonstrukce chodníků. Padlo i trestní oznámení:

„Město jako krajní možnost zvažovalo i odstoupení od smlouvy a dopady na dokončení díla. Musíme se však chovat jako řádný hospodář, proto nebylo v našem zájmu smlouvu ukončit, ale pokračovat s pracemi a zajistit jejich dokončení,“ dodal primátor.

Rekonstrukce této čtvrti začala za minulého vedení magistrátu na jaře 2018, přerušena byla téhož roku na podzim a v současnosti je to nejkritizovanější stavba ve městě.

Kvůli opravě rezignovali také dva radní za ANO Petr Látal a Martin Liesel. A každé jednání zastupitelstva čelí vedení města kritice jak opozice, tak podnikatelů z této části města.