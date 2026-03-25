Kokain schovaný v chlebníku. Celníci na D8 náhodně zachytili kilogram drogy

  9:24
Kilogram kokainu objevili celníci při kontrole aut na dálnici D8. Řidič měl nezvykle velké množství drogy zabalené a schované v netradičním úkrytu – v chlebníku. Že se jedná o kokain, prokázaly testy hned na místě. Muž, který měl u sebe i vysokou částku v hotovosti nebo zbraň v podobě boxera, skončil ve vazbě.
Na podezřelý nález okamžitě pozitivně reagoval služební pes vycvičený na detekci omamných a psychotropních látek. | foto: Celní správa

Celníci, podle nichž se jednalo o zcela náhodnou kontrolu, vozidlo zastavili na odstavné ploše před tunelem Prackovice ve směru na Ústí nad Labem. Za volantem seděl pětatřicetiletý muž.

„Na standardní dotaz hlídky, zda převáží cigarety, alkohol nebo omamné a psychotropní látky, odpověděl záporně. Při následné kontrole vozidla však celníci v zavazadlovém prostoru objevili papírovou krabici, v níž byl uložen chlebník. Uvnitř se nacházela igelitová taška s obdélníkovým balíčkem pečlivě zabaleným do plastové fólie. Na podezřelý nález okamžitě pozitivně reagoval služební pes vycvičený na detekci omamných a psychotropních látek,“ uvedla mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.

Za pomoci drogové jehly celníci ověřili, že balíček obsahuje bílý prášek. Orientační test pak potvrdil přítomnost kokainu. „Muž i zajištěná látka byli poté předáni výjezdové skupině služby kriminální policie a vyšetřování v Litoměřicích k dalšímu šetření,“ podotkla Fajstavrová.

Na podezřelý nález okamžitě pozitivně reagoval služební pes vycvičený na detekci omamných a psychotropních látek.
Balíček kokainu.
Osobní věci obviněného. Muž měl u sebe i vysokou částku v hotovosti nebo boxera.
Balíček kokainu byl v chlebníku.
Policisté, kteří dorazili na místo, zajistili důkazy a vážením zjistili, že jde o rovný kilogram kokainu. „Byl určen k další distribuci na drogové scéně,“ poznamenal policejní mluvčí David Novák.

Kriminalisté už šoféra obvinili ze spáchání trestného činu souvisejícího s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v odstavci, kde hrozí až desetiletý trest vězení. Soud muže zároveň poslal do vazby.

