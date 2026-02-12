Dostavba D7 na Lounsku začne příští rok. Bude mít 12 mostů a odolá povodním

„Tento úsek dálnice D7 u Postoloprt nevzniká na zelené louce, ale bude to přestavba a výrazné rozšíření silnice I/7. To samo o sobě je často složitější než stavět úplně novou trasu,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Odhad nákladů jsou tři miliardy korun bez DPH. Trasa povede přes záplavová území řek Ohře a Chomutovka. Kvůli tomu je navržená tak, aby byla bezpečná i při povodních. Její součástí bude 125 stavebních objektů, mezi nimi 12 nových mostů, křížit bude i dvě železniční tratě.
ŘSD už požádalo o stavební povolení. Řeší výkup pozemků a připravuje vypsání tendru na zhotovitele.
V současnosti se staví tři části dálnice ve Středočeském kraji o celkové délce 17 kilometrů. Všechny tři se začaly budovat v roce 2024 a zprovoznit by se měly příští rok.
Z D7 zbývá dokončit 24 kilometrů, hotovo je téměř 60 kilometrů. Celkem bude dlouhá 83 kilometrů. Její první úseky vznikly v 60. a 70. letech minulého století v návaznosti na stavbu nového letiště v Ruzyni.
