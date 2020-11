O osudu lounské Daliborky rozhodne anketa, město zatím nemá jasný plán

Radnice chce slyšet názor na budoucí využití objektu i od místních obyvatel, pořádá proto anketu.



„Sesbírali jsme názory zastupitelských klubů, i lidé ale mohou připsat svůj nápad. Anketa poběží do konce letošního roku. Výsledky vyhodnotíme během ledna,“ poznamenal místostarosta Loun Vladimír Hons (Unie pro sport a zdraví).

O budoucnosti budovy pak budou jednat zastupitelé, Hons chce do diskuze zapojit všechny zvolené zastupitele. „Ideální by bylo, když ve chvíli, kdy se archiv přestěhuje, budeme mít jasno o rekonstrukci a dalším využití budovy,“ dodal politik.

Mezi návrhy možného využití je například sídlo informačního centra, obřadní síň, výstavní prostory a další.

Daliborka je jedním z nejstarších domů v Lounech. V jeho útrobách se nachází unikátní srubová místnost z konce 15. století.



Okresní archiv tam sídlí od konce 50. let minulého století. Do dvou let by se měl přestěhovat do nové moderní budovy, stávající prostory už jsou totiž pro potřeby archivu nevyhovující.

Kvůli vleklému soudnímu sporu v minulosti mezi městem Louny a tehdejšími soukromými spolumajiteli budova neprošla větší opravou. Náklady na rekonstrukci budou vysoké.