Po ústupu chřipky lékaře opět zaměstnává covid, senioři mají atypický průběh

„Dnes na oddělení máme jen dva pacienty s chřipkou, v době epidemie (na počátku ledna, pozn. red.) to bylo kolem deseti. Nyní se situace obrátila a dominantně nás zaměstnávají opět pacienti s covidem. Včera jich u nás bylo hospitalizováno dvacet, dnes devatenáct. V době chřipkové epidemie to bylo kolem deseti,“ přiblížil primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.

Jedním z důvodů je zřejmě skutečnost, že se v populaci začínají šířit „jedničkové“’ mutace omikronu. Tedy kromě typu XBB.1.5 označovaného jako kraken, který stál v posledním čtvrtletí za velkým nárůstem případů a zatížení akutních příjmů nemocnic ve Spojených státech, je to i varianta XBF nazývaná bythos a také CH.1.1 neboli orthrus.

„U nás nové varianty minulý týden tvořily už třetinu kmenů. Jsou to varianty omikronu, které unikají přirozené ochraně po prodělaném onemocnění i po očkování. Znamená to vyšší nakažlivost, ale naštěstí ne závažný průběh nemoci, který by vyžadoval intenzivní péči a zatížení nemocnic. Tyto varianty takové nejsou,“ uklidnil Dlouhý.

Vyšší počet těchto případů v populaci je už podle Dlouhého poznat i z testů odpadních vod, kam se viry dostávají močí.

„Je evidentní, že počet nákaz v populaci je vysoký, ale u většiny lidí probíhá tak, že infekci zvládnou doma. Dokonce to zvládají bez testování, což je v pořádku a tím pádem se to nepropisuje do našich statistik. Čísla říkají, že máme zhruba 300 až 500 nakažených v zemi, ale tak to zcela jistě není,“ říká primář, podle kterého jsou aktuálně evidovány právě opakované infekce.

„Už se u pacientů objevují druhé a dokonce i třetí opakované nákazy,“ přiblížil.

Stále platí, že hospitalizace kvůli těžkému průběhu covidu je nutná v drtivé většině u pacientů kolem 75 let a výš. „A průběh je u těchto pacientů atypický. Jde o celkové zhoršení stavu. Nečekaně zkolabují, jsou dehydrovaní. Až po převozu na emergency se teprve zjistí, že jde o covid. Čili nejsou nyní typické příznaky, jako je postižení dýchacích cest. Nutná je celková péče o seniory,“ řekl Dlouhý.

Ve vysokém věku jsou lidé velmi křehcí a aktuální varianty covidu pro ně mohou být závažné.

„I na standardních lůžkách pacienti umírají na kombinaci stáří a covidu. Když se nám daří seniory zachránit, návrat zpět do původního života je pro ně už obtížný. Onemocnění je takový poslední impulz, který je zbaví schopnosti být doma sami, postarat se o sebe a žít bez pomoci. A je někdy potom třeba hledat náhradní řešení a umístění v domově pro seniory nebo v jiné následné péči,“ dodal Dlouhý.