Radní už schválili výběr firmy, která práce provede. Hodnota zakázky přesahuje 40 milionů korun. Podle smlouvy zahájí firma práce do 14 dnů od předání staveniště a hotovo musí být nejpozději do deseti měsíců. Ale jednotlivé hotové úseky město plánuje zpřístupnit veřejnosti už dříve.
„Část by měla být spuštěna na přelomu června a července,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.).
Součástí projektu je demolice části venkovní dvorany, kterou nahradí nová pochozí plocha. Dále zde vzniknou dva ochozy. „Jeden při objektu Corso a druhý u polikliniky. Propojené budou schodišti i rampami, aby zůstal zachován bezbariérový přístup,“ popsala Nechybová.
Ochozy budou zároveň napojeny na další plochy ve druhém nadzemním podlaží a počítá se na nich i s novým veřejným osvětlením.
Práce se dotknou také okolí budovy. „Opravíme zpevněné plochy, doplníme chodníky a v místě stávajících hromadných garáží vzniknou nové pochozí plochy,“ uvedla Nechybová.
Projekt zahrnuje rovněž obnovu technických rozvodů. „Stávající teplovodní potrubí nahradí předizolované potrubí uložené v zemi a dojde i k obnově rozvodů teplé vody a cirkulace,“ nastínila.
Součástí zakázky bude i výměna zastaralých rozvodů veřejného osvětlení. „Staré sloupy, svítidla i elektrické vedení nahradíme novými prvky veřejného osvětlení,“ dodala náměstkyně. Firma musí zároveň zajistit přeložku optického kabelu.
Nechybová doplnila, že město intenzivně jednalo s poliklinikou o harmonogramu a pracích, aby byl její provoz omezen co nejméně. Stavební úpravy se také musí přizpůsobit požadavkům hygieniků.
„Nejhlučnější a nejprašnější práce, především demolice, budou probíhat v čase mezi 14. a 16. hodinou,“ řekla Nechybová s tím, že běžné stavební práce může firma provádět od 7 do 21 hodin.
Ústí se po letech zbaví díry v centru, podoba nové stavby zatím zůstává nejasná
Radnice se pro dílčí úpravy areálu rozhodla poté, co opustila původní záměr na kompletní rekonstrukci objektu. „Náklady na celkovou opravu by se pohybovaly kolem půl miliardy korun, což bylo nad možnosti města,“ řekla Nechybová.
Současný projekt má podle ní zlepšit bezpečnost, technický stav i každodenní fungování prostoru, který využívají pacienti, zdravotníci i obyvatelé okolí.