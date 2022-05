Činoherní studio opět vyráží na Letní štaci, zahraje i na tajných místech

„Snažíme se divákům nabídnout kulturu i jinde než v divadle. Například v atriu muzea se mnozí ocitnou poprvé,“ uvedl mluvčí činohry Petr Kuneš.

„Letos poprvé budeme hrát i na dosud nezveřejněných místech. Kde to bude, prozradíme až v den představení. Pro diváky to bude překvapení, taková sázka do loterie,“ doplnil Kuneš s tím, že však půjde o místa ve městě, kam se dá pohodlně dojít pěšky.

Atrium muzea 31. května, 20.00 Bratrstvo kočičí pracky

1. června, 20.00 Pan Theodor Mundstock

6. června, 20.00 Najal jsem si vraha

10. července, 20.00 Anšlus Hrad Střekov 3. června, 17.00 Býk Ferdinand

3. a 30. 6. a 1. 7., 20.00 Sen noci svatojánské Koupaliště Brná 21. června a 7. července, 20.00 Harila aneb Čtyři z punku a pes

22. a 23. 6., 8. 7., 20.00 Pábitelé V sále Činoherního studia 18. června, 19.00 Mluviti pravdu (premiéra)

20. 6. od 19.00 a 25. 6., 20.00 Mluviti pravdu (repríza)

28. června, 18.00 Ronja, dcera loupežníka (derniéra) Někde ve městě 7. a 11. června, 21.00 Černá sanitka

V průběhu Letní štace uvede Činoherní studio i jednu inscenaci v premiéře, a s jednou se naopak derniérou rozloučí.

„Trochu mimo filozofii letošní edice se na jevišti Činoherního studia odehraje premiéra adaptace románu Josefa Formánka Mluviti pravdu v režii Filipa Nuckollse,“ přiblížil Kuneš.

Posledního uvedení se pak dočká pohádka Ronja, dcera loupežníka, kterou má divadlo v repertoáru už od roku 2013.

Letní štace bude pokračovat až do 10. července, uzavře ji opět v atriu muzea představení Jaroslava Rudiše Anšlus.

Vstupenky na všechny venkovní inscenace i na premiéru a derniéru si už lze koupit v předprodeji.

„Ceny se pohybují od 200 do 350 korun, v předprodeji návštěvníci zaplatí stejnou cenu jako na místě,“ sdělil Kuneš. Kompletní program je k dispozici na www.cinoherak.cz.

Hraní pod širým nebem si pak činoherci tradičně zopakují i předposlední srpnový týden.

V lesoparku prvorepublikové Wolfrumovy vily, která v současnosti patří Českému rozhlasu Sever, se odehraje šestidenní festival Divadelní zahrada.