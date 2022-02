Půjde to pít? Uvidíme po letech. V sudech na Mostecku zraje pivní pálenka

„Není nám známo, že by někdo pivní pálenku tímto způsobem nechával zrát. Je v sudech vyrobených v Portugalsku z amerického dubu, které nápoj uhladí, podpoří chutě a rozvinou vůně. Dopředu neznáme výsledek, podobnou zkušenost nemáme od nás ani ze zahraničí. Vývoj chutě budeme průběžně sledovat. Nevíme, jestli to bude za pět, deset či více let. Děj se vůle Páně,“ prohlásil při stáčení 1 000 litrů pivní pálenky do sudů mistr lihovaru Jiří Syrovátka.

Sudy nejsou naplněny až po okraj, protože pro lepší zrání je potřeba nechat uvnitř i vzduch. Obsah se v průběhu zrání odpařuje, jde o tzv. andělskou daň, kdy nápoje ubývá, ale získává na kvalitě.

V tomtéž sklepě se nacházejí ještě další tři menší, 190litrové sudy. Jsou také z amerického dubu, ale už v nich zrál americký bourbon. Tentokrát v nich bude nejméně tři roky zrát whisky Bernard, která vznikla z takzvaného sladového vína.

Pivovar a biolihovar zahájily spolupráci před více než dvěma lety. Jejich prvním společným produktem byla pivní pálenka. Podle mluvčího pivovaru Radka Tulise sklidila u konzumentů obrovský úspěch. „Získala rovněž několik ocenění na zahraničních soutěžích,“ podotkl Tulis.

Výrobní recept pivní pálenky vyladil Jiří Syrovátka a postup si velmi střeží. „Pivo je extrémně náročné na destilaci, protože je tam spousta CO 2 a hodně to pění. Vymyslel jsem specifickou technologii, zabralo to spoustu času a neúspěšných pokusů. Částí úspěchu je nestejnoměrné zahřívání piva. Toho lze dosáhnout jedině topením dřevem pod měděnými kotli,“ nastínil.

Šarže pálenky vznikají střídavě ze spodně kvašeného ležáku a svrchně kvašeného kvasnicového speciálu Bernard Bohemian Ale. Z toho je vypálen i letošní ročník. První várka zamíří na trh v jarních měsících, do prodeje má jít kolem pěti tisíc lahví.

„V chuti pálenky jsou sladové až karamelové tóny, jsou cítit bylinky a koření, které nápoj získal právě z piva Bohemian Ale,“ popsal Tulis.

Pivní pálenka tvoří menší část produkce biolihovaru. Rodinný podnik se specializuje na ovocné pálenky. Obhospodařuje zhruba 100 hektarů sadů v Českém středohoří, pěstuje a zpracovává hrušky, třešně, švestky, meruňky, révu, mirabelky a jablka.