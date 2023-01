Ozvěna temné minulosti, kritizuje chomutovská opozice dlouhý pronájem pozemků

Vedení Chomutova schytalo kritiku za pětadvacetiletý pronájem městských pozemků soukromé společnosti. Má na nich vyrůst solární elektrárna. Opoziční hnutí PRO Chomutov rozhodnutí kritizuje a přirovnává to k před lety nevýhodnému pronájmu Kamencového jezera na dobu padesáti let. Vedení města to odmítá.