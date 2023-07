Nový pavilon chomutovské nemocnice s emergency bude hotový do konce roku

Stavební práce začaly v září 2021. „Dle smlouvy o dílo by stavba měla být hotová do 15. prosince letošního roku. V současné době je však avizováno mírné zpoždění, kdy předpoklad pro dokončení stavby je do 31. prosince s tím, že zkušební provoz začne přibližně od konce ledna 2024,“ uvedl ředitel chomutovské nemocnice Michal Zeman.

V hlavní budově emergency jsou již dokončeny všechny vyzdívky a hrubé podlahy. Hotový je obvodový plášť a protihlukové stěny na střeše pavilonu.

Probíhají práce na vnitřních omítkách. Pokračují zemní práce pro komunikace. U spojovacího koridoru, který nový objekt spojí se stávajícím pavilonem D, pokračuje montáž opláštění a střešní konstrukce koridoru.

Během výstavby došlo k několika změnám proti projektu. „Jednalo se například o přeložky sítí, neočekávaný výskyt nebezpečného odpadu, skladbu podloží pod novými komunikacemi nebo propadlou kanalizaci,“ zmínil některé komplikace Ondřej Štěrba, předseda představenstva společnosti Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Další změnou je výstavba nové trafostanice.

Vysoutěžené náklady jsou téměř 834 milionů korun, částečně jsou hrazeny z dotací. Konečná cena se však zřejmě změní. „Z finančního hlediska zatím Krajská zdravotní schválila úspory ve výši více než 6,5 milionu korun. Ale před dokončením celé stavby očekáváme navýšení přibližně o 20 milionů,“ doplnil Zeman.

Nový pavilon bude zahrnovat kromě urgentního příjmu pět operačních sálů, 10 lůžek JIP, deset lůžek ARO a další pracoviště. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C včetně nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.