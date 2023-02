Ze zchátralé plavecké haly v Chomutově vznikne vzdělávací centrum s knihovnou

„Autoři si jsou dobře vědomi hodnoty stávající stavby bývalých městských lázní, avšak s citem si troufají k přesvědčivé vnitřní přestavbě. Vztah starého a nového je vyvážený,“ vyzdvihla vítězný návrh porota, které předsedal známý architekt David Vávra.

„Nový objekt má šanci stát se skutečným srdcem parkové části města. Lidé mohou žít v aktivním vztahu uvnitř i vně budovy. Vstupní část je kultivovaně otevřená v nárožní pozici do Mánesovy ulice a propojuje tak objekt se stávající strukturou města,“ uvedli porotci.

Architekti Pavel Fajfr a Petr Šuman ze studia Boele nezmění vnější ráz budovy, která byla postavena v 80. letech minulého století v brutalistním stylu.

„Cílem návrhu je zachovat kvalitu původní funkcionalistické architektury městských lázní, citlivě doplnit současné architektonické prvky, otevřít budovu široké veřejnosti a také znovu využít v maximální možné míře konstrukce a materiály z původní stavby,“ popsali architekti Fajfr a Šuman.

Do prostoru vysoké plavecké haly s velkou skleněnou fasádou, která má být zrekonstruována, umístili lehkou dřevěnou vestavbu.

„Hala působí dostatečně intimně pro individuální studium, četbu, přesto nepůsobí stísněně. Studující se mohou cítit lépe než v otevřené hale s potenciálně problematickou akustikou. Zajímavým způsobem je pojat prostor bývalých tribun jako další prostory knihovny,“ popisují dále.

Do otevřené architektonické soutěže přišlo 13 návrhů. Zájem byl mezi architekty nejen v Česku, ale také mezi týmy působícími ve Švýcarsku, Anglii či na Slovensku. Takřka všechna studia respektovala původní vzhled budovy, soustředila se na nové řešení interiérů.

Realizace vyjde na více než 600 milionů korun

Architektonickou soutěž město Chomutov vyhlásilo v létě loňského roku. Rada města vzala výsledky soutěže na vědomí a jedná s autory na dalším postupu, tedy o podmínkách projektové přípravy.

„O vítězném návrhu rozhodla velmi dobře složená porota odborníků a já jsem velmi rád, že Chomutov se rozhodl pro architektonickou soutěž. Těší mě, že se sešla celá řada návrhů a bylo z čeho vybírat a že porota vybrala to nejlepší,“ okomentoval náměstek primátora David Dinda (Nový Sever).

Kompletní projektovou dokumentaci by město chtělo mít hotovou v polovině příštího roku. Následovat bude tendr na zhotovitele. „Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se možná mohlo začít zhruba za rok a půl a v druhé polovině roku 2026 by mohlo být hotovo,“ řekl Dinda.

Podle odhadu vyjde realizace na více než 600 milionů korun. Projekt chce město financovat z externích zdrojů, bude hledat vhodný dotační titul. Po dokončení se do lázní přestěhuje městská knihovna. Co pak bude s prázdnými prostory jezuitského areálu, kde nyní sídlí, není v tuto chvíli jasné.

Městské lázně s padesátimetrovým bazénem patřily kdysi k nejmodernějším v kraji. Smysl pozbyly po postavení sportovního komplexu v lokalitě Zadní Vinohrady.