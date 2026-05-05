Místo blížících se bouřek začala kamera ČHMÚ snímat židli

  16:14
Malebnou scenérii webkamery Českého hydrometeorologického ústavu v mosteckých Kopistech v úterý odpoledne vystřídaly záběry kancelářské židle. Pracovníci ČHMÚ zjišťují, co za překvapivou změnou stojí.

Kamera nejprve snímala blížící se bouřku, před jejichž vznikem varovali meteorologové právě v oblasti Krušných hor. V odpoledních hodinách už návštěvníci webu viděli pouze kancelářskou židli.

Záběr kamery ČHMÚ v Kopistech na Mostecku. (5. května 2026)
Záběr kamery ČHMÚ v Kopistech na Mostecku. (5. května 2026)
U jezera Most má vyrůst moderní kemp.
V reálném prostředí bývalého dolu Julius III v Podkrušnohorském technickém muzeu Kopistech u Mostu lze poznat vše okolo uhlí – jak vzniklo, co předchází jeho dobývání od průzkumů po bourání měst i jak probíhá těžba. Jsou tu dochované stroje, důlní vláček, jímž se lze svézt.
7 fotografií

Pracovníci ČHMÚ zjišťují příčinu změny. Po upozornění iDNES.cz je nyní kamera dočasně mimo provoz.

Stanice ČHMÚ se nachází na místě bývalé obce Kopisty, která zanikla v 70. letech kvůli postupu těžby Dolu Ležáky.

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: