Na chmelnicích padají sloupy. Déšť úrodu zachránil, teď už ale voda i škodí

8:30

Kolem šesti tisíc tun chmele by letos chtěli sklidit čeští pěstitelé. To je zhruba o 1 500 tun víc než v předchozím roce, kdy byla úroda nejnižší za posledních deset let. Výrazně pomohlo deštivé počasí, teď už je ale vláhy pro změnu příliš.