Památník v Chlumci otevírala smetánka, po 110 letech je okolí nebezpečný

Chlumecká radnice aktuálně zjišťuje přesný stav památky. „Necháme si zpracovat posudek, který nám řekne, v jak špatném stavu je památník. Patrně největší problém je se statikou,“ sdělila starostka Chlumce Veronika Srnková (Šance pro Chlumec).

Na základě posudku se vedení města rozhodne, jak bude postupovat s rekonstrukcí. „Musíme zjistit, jakým způsobem by se to dalo stabilizovat a opravit,“ dodala Srnková s tím, že už samotné zkoumání pomníku je finančně velmi náročné.

Současný stav Jubilejního památníku je podle starostky způsobený dlouhodobým nezájmem. „Několik let se o památník nikdo nestaral a bohužel se dostal až do současného havarijního stavu. To si podobný památník zcela jistě nezaslouží,“ dodala Srnková.

Jubilejní pomník byl vybudován na náklady rakouské vlády k uctění památky padlých spojeneckých vojáků v bitvě u Chlumce 29. a 30. srpna 1813. Tehdy spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska porazily vojsko francouzského císaře Napoleona, kterému velel generál Vandamme.

Bitva u Chlumce 1813 Po porážce spojeneckých vojsk Rakouska, Pruska a Ruska Napoleonem v bitvě u Drážďan, se francouzskému císaři naskytla možnost průniku do Čech. Poslal generála Vandamma s 30 tisíci muži pronásledovat spojeneckou armádu, obsadit Teplice a tím přerušit trasu mezi Drážďany a Prahou. Bitva u Chlumce se odehrála ve dnech 29. a 30. srpna 1813 u obcí Chlumec a Přestanov v severních Čechách. Spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní nakonec Vandammovu armádu porazily. Připomínka událostí: V Chlumci se každoročně koná kromě pietní akce také rekonstrukce bitvy. Generála spojeneckých vojsk Karla Schwarzenbergera pravidelně ztvárňuje herec Václav Vydra. Vojáci různých národností se na poli za Horkou střetnou i letos. Nadcházející rekonstrukce bitvy proběhne v sobotu 9. září.

Poprvé se o vybudování památníku začalo uvažovat v roce 1898 během oslav padesátého výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. Ve stejném roce byl v Chlumci založen spolek pro postavení pomníku, který ve spolupráci se společností na podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách nechal zhotovit návrh „věže“. Vypracoval ho zmíněný pražský architekt Julius Schmiedl, o výstavbu se pak v roce 1913 postarala stavební firma Antona Plessa ze sousedních Chabařovic.

„Stavba Jubilejního pomníku v Chlumci byla ve své době velmi populární. Dokazuje to velké množství ilustrací, pohlednic, fotografií, článků a knih, které popisují pomník do nejmenších detailů,“ poznamenal pracovník ústeckého muzea Jiří Preclík.

Památník na úpatí vrchu Horka je tvořen mohutným soklem, ze kterého je vztyčena válcovitá věž z čedičového zdiva. Na jejím vrcholku je socha lva, kterou z tepané mědi vytvořil německý sochař Adolf Mayer.

Věž byla otevřena za velké slávy 29. srpna 1913. Události přihlíželi zástupci mnoha národností, v Chlumci byl například hrabě Thun, arcivévoda Karel František Josef Habsburský, princ Lobkovic nebo zástupce německého císaře generál von Kessel.

Na stavu památníku se výrazně podepsala i druhá světová válka. Letadla Rudé armády si ze sochy udělala terč, nálety se střelbou ji výrazně poškodily. Do památníku zatékalo a postupně se začal rozpadat.

Základní zajišťovací práce provedli místní dobrovolníci v roce 1973. Celková rekonstrukce proběhla před třiceti lety. Nyní je ale památník znovu ve špatném stavu.