České Švýcarsko otevře další část území, na soutěsky si lidé ještě počkají

„Mohu potvrdit, že chystáme prodloužení zákazu vstupu, ovšem se změnami. Od 1. září se musí změnit opatření obecné povahy, které řídí režim vstupu do národního parku. Počítáme s tím, že se do značné míry otevře řada turistických cest, které jsou nyní zavřené. Bude to souviset s otevřením silnice z Hřenska přes Mezní Louku do Vysoké Lípy. Tam se nyní dokončují zabezpečovací práce, od čtvrtka by mohla být otevřena,“ řekl mluvčí parku Tomáš Salov.

Otevře se trasa k Malé Pravčické bráně, dále z Hájenek přes Meznou do Mezní Louky. Také modře značená Mlýnská trasa z Mezné do Hřenska a park zřejmě počítá i s modře značenou náhradní trasou z Mezní Louky směrem na Vysokou Lípu a k nedalekému zámečku.

„To jsou ty nejpodstatnější trasy, které by znovu turistům měly začít sloužit. Je to celkem významný kus území,“ zhodnotil Salov.

Lidé naopak zatím stále nebudou moci do hřenských soutěsek a zůstane uzavřena také Pravčická brána a přístupy k ní.

„Současně zůstane zachován zákaz vstupu do lesů mimo značené turistické trasy a počítáme i se zachováním nočního zákazu vstupu od 21 do 6 hodin,“ doplnil Salov.

Park může otevřít jen trasy, které jsou bezpečné, nebo ty, kde požár situaci nezměnil.

„To je případ modře značené trasy z Mezní Louky směrem k zámečku u Vysoké Lípy nebo cesty od skalního hrádku Šaunštejn k Malé Pravčické bráně, protože tam nehořelo. Cesta byla bezpečná, ale dosud se tam nemohlo vstupovat, aby zde lidé nepřekáželi při případných hasebních pracích. Ten důvod nyní pominul,“ vysvětlil Salov.

Požár zhruba na patnácti procentech území národního parku, který vypukl v neděli 24. července a vystřídalo se u něj šest tisíc hasičů, se podařilo zlikvidovat po dvaceti dnech, správa parku převzala požářiště 12. srpna. Od té doby stále denně kontrolují dobrovolní i profesionální hasiči společně s revírníky místa, kde by se ještě mohla objevit skrytá ohniska.

Kvůli požáru i tomu, jak se na podobné situace lépe připravit do budoucna, se v pondělí v Růžové sešli zástupci obcí na území parku s náměstkem hejtmana Jiřím Řehákem a zástupcem ministerstva pro místní rozvoj. „Budeme jednat i o formách pomoci regionu,“ sdělil Řehák.

Například Růžová chtěla prosadit, aby se vyčistil rybník v části Kamenická Stráň, která nemá ani vodovod. Mohlo by s tím pomoci 100 milionů korun, které vyčlenil na pomoc obcím resort životního prostředí. Žádosti bude přijímat od 1. září a peníze mohou obce využít na obnovu poničené infrastruktury, ale třeba i na budování nádrží.

Kraj zatím dál dolaďuje detaily podpory obnovení turistiky, například vouchery v hodnotě 300 korun na osobu a den či zvýhodněné jízdenky po regionu pro ubytované hosty.

