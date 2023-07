Požár v Českém Švýcarsku před rokem zaměstnal více než šest tisíc hasičů

Turisté si zkracují pobyt, podnikatelé na to reagují Přizpůsobit se novému chování turistů po loňském požáru museli podnikatelé v národním parku. Vedle toho, že návštěvníků jezdí méně, zkracují si také pobyt. Zatímco ještě loni si lidé rezervovali pobyty na více nocí, výjimkou nebyly ani týdenní a delší, letos je to výrazně méně. „Myslím, že letošní a možná ani příští sezona nebude podle představ nikoho z nás. Turisté přijíždějí, ale počty jsou nižší než před požárem. Lidí, kteří přijedou na týden a déle, je minimum, pobyty si zkracují. V jednom z objektů v našem resortu jsme snížili cenu za ubytování o 10 procent, otevřeli jsme také rezervace i na jednu noc. Kdybychom to neudělali, budeme poloprázdní,“ popisuje Roman Pluháček, majitel Resortu Mezná s tím, že v komplexu se může ubytovat až 90 hostů, obsazených bylo v polovině července zhruba 70 procent. Nejvíce podle něj stále jezdí Češi, Němci a Poláci. V menším množství pak návštěvníci z Ukrajiny, Lotyšska, Itálie, Španělska. Pluháček věří, že se lidé budou vracet i v příštích letech, aby viděli, jak si příroda se spáleništěm poradila. „Teď se turistům například z Mlýnské cesty otevřely výhledy na Pravčickou bránu, Křídelní stěny, nainstalovaný je tam i dalekohled nebo výstava fotografií z požáru. Na lodičky mohou turisté alespoň do Divoké soutěsky,“ líčí Pluháček. Sám oceňuje snahy správy parku turistům pobyt zpříjemnit. „Ale na rovinu říkám, že jsem očekával rychlejší a akčnější řešení následků požáru. Proč se konkrétně v Edmundově soutěsce něco děje až rok po požáru?“ ptá se podnikatel. Loni měl velké štěstí, jeho penzion Na vyhlídce ani další budovy, které do resortu patří, požár nezasáhl, zato dům jenom o pár metrů vedle shořel do základů. „Požárem pro nás, kteří podnikáme v centrální části parku, sezona v podstatě skončila. Pět týdnů jsme byli mimo provoz, září a říjen byly návštěvnicky velmi slabé,“ dodává Pluháček s tím, že musel změnit plány na připravované rekonstrukce a opravy. „Pouštět se dneska do nějakých velkých investic je riziko,“ nastiňuje.