Řešte České Švýcarsko. Naštvaní politici a podnikatelé píší premiérovi

Do parku jezdí méně turistů i proto, že řada cest je tu stále nepřístupných a uzavřena jsou i místa, která například Hřensku zajišťovala příjmy.

„Téměř dvacet procent turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru je uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 tisíc turistů ročně, a také Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici dvou miliard korun,“ uvedla za signatáře Evženie Belanová.

Už na konci roku 2022 přislíbil tehdejší ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zpracování závazného harmonogramu prací a stanovení termínů pro zpřístupnění uzavřených částí území parku a pro obnovu postižených míst. Zatím není jasné, kdy ministerstvo, kde se už vyměnil resortní šéf, něco takového předloží.

Otevřený dopis shrnující neutěšenou situaci v Českém Švýcarsku má v první vlně 56 signatářů. Je mezi nimi 20 starostů měst a obcí z regionu, ale své podpisy připojili i podnikatelé.

„V centru Českého Švýcarska balancujeme na hraně přežití. Nejprve povodně, pak kůrovcová kalamita, covid a požár. Nejhorší pro nás nyní je vypořádat se se zavřením cílů, kam předtím mířily statisíce turistů. Hotely a penziony zejí prázdnotou. A místo nějakého plánu, jak území znovu zprůchodnit a otevřít, se nám dostává jen mlčení a mlžení. Vidíme přitom, že to jde i jinak. Saská správa národního parku provedla již v roce 2022 podél všech cyklo i pěších tras na jejich území bezpečnostní těžbu, a tak jsou pro návštěvníky znovu přístupné,“ shrnul za místní podnikatele Roman Pluháček, majitel a provozovatel penzionů v Mezné.

S radikálními výpadky příjmů se potýkají i obce. Nejhůře je na tom zmíněné Hřensko, kde musí rušit pracovní místa, například obsluhy parkovišť, ale třeba i u obecní policie.

Iniciátoři výzvy nazvané Otevřete České Švýcarsko! uvádí ale i další problémy. Mají za to, že bezzásahové zóny jsou přehnaně velké. Jasno není ani při obnově historických cest mezi Českem a Saskem.

„Loni v červnu české a německé obce i další místní aktéři žádali ministerstvo životního prostředí o obnovení sedmi historických přeshraničních cest mezi Českým a Saským Švýcarskem. Nešlo jen o pěší, ale i o dvě požární cesty, aby se po neblahé zkušenosti s neprůchodností území zvýšila jeho bezpečnost a prostupnost. Dodnes ale nemáme žádnou oficiální reakci. My v obcích už nechceme pouze přihlížet a trpět následky konání, respektive nekonání Správy národního parku,“ sdělil jeden ze signatářů výzvy Milan Dařina, místostarosta Jetřichovic a současně předseda nově založeného Svazku obcí v národním parku České Švýcarsko.

Ten vznikl právě jako nástroj pro společný postup samospráv ve snaze vyvažovat důsledky jednostranného rozhodování státní ochrany přírody.

Obce chtějí dále řešit debatu o tom, jaké druhy na území parku kácet a jaké ne a urychlené přijetí dokumentu o zásadách péče o národní park. To už slíbila v roce 2022 exministryně životního prostřední Anna Hubáčková, která pak rezignovala a k přijetí zásad zatím nedošlo.

„Víme už nějakou dobu, že dopis vznikl. Je to výzva premiérovi a je to politická diskuse. Jako správa parku do toho nebudeme žádným způsobem vstupovat. Pokud se na nás premiér obrátí, dodáme mu všechny potřebné podklady,“ reagoval na výzvu mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Stanovisko ministerstva životního prostředí či premiéra se redakci zatím získat nepodařilo.

28. července 2022