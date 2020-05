Klika a kované závěsy dveří. Památkáři hledají, co zbylo z vyhořelých chat

Vůbec poprvé dnes památkáři spatřili obrovskou srdcervoucí spoušť, kterou před týdnem Na Tokání napáchal oheň. Přesto nastal i moment, který je přiměl aspoň na malý okamžik k úsměvu.

„Podívej, to jsou krásné kované závěsy dveří,“ ukázala Alena Sellnerová z Národního památkového ústavu směrem ke svému kolegovi Antonínu Kadlecovi dvojici trochu zdeformovaných kusů železa.

Byl to ale výjimečný okamžik. Na další úsměvy už na místě, kde plameny minulý pátek pohltily vzácnou památku, prostor nebyl.

„Jo, najdou se detaily, ale bohužel je toho minimum. Doufal jsem, že i z toho dřevěného materiálu se zachovají nějaké detaily, ale bohužel k tomu nedošlo,“ prohodil Kadlec a v ruce jako důkaz třímal zčernalou historickou kliku.

„Nejsou to první domy, které nám vyhořely, ale samozřejmě, že nás to vezme za srdce,“ netajila Sellnerová lítost.

S kolegou Kadlecem a ještě několika dalšími lidmi z památkového ústavu dnes vyrazili na první ohledání požářiště, aby zjistili, v jakém stavu vyhořelé domy jsou, co zaniklo a zda a co ještě zůstalo.

„Není to samozřejmě naše jediná návštěva. Budeme se sem vracet,“ podotkla Sellnerová.

Památkáři teď provedou něco jako „pitvu“. Požár jim dokonce paradoxně nabídl i cennou zkušenost: „Vidíme konstrukci, jak jsme ji nikdy neviděli,“ zmínila Sellnerová.

„Je pro nás zajímavé zjišťovat, zda archivní informace, které máme o těch domech k dispozici, odpovídají skutečnosti,“ doplnil ji Kadlec.

VIDEO: V Národním parku shořely dvě historické chaty Na Tokání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze dvou objektů, které byly součástí souboru celkem šesti staveb vybudovaných v první polovině 20. století rodem Kinských, toho příliš nezůstalo.

Z původně panského domu zbyly jen komíny. Z vedlejšího hospodářského stavení ale zůstaly stát i zděné části. Vidina záchrany je tak u něj o poznání optimističtější.

Jaký bude osud místa, je nicméně v současnosti absolutně nejisté. Domy, které před požárem sloužily jako restaurační a ubytovací zařízení, vlastní soukromník. Památkáři už mají naplánovanou schůzku s majitelem, aby se vzájemně informovali o svých představách.

VIDEO: Požár historických chat Na Tokání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„My bychom samozřejmě, pokud by to bylo možné, preferovali záchranu maxima z toho, co zůstalo, plus dostavbu toho, co bylo. Ale nyní je hodně předčasné mluvit o tom, co se stane. Vedle majitele a nás se musí zapojit i další instituce a všichni se musíme sjednotit v názoru,“ poznamenala Sellnerová.

Památkáři každopádně na místě pořídí množství fotografií. Mohou posloužit jako vzpomínka, případně i jako předloha. „Buď mohou být uloženy a v budoucnu sloužit jako informace o něčem, co zaniklo, nebo mohou být podkladem pro něco, co má vzniknout,“ řekla Sellnerová.

Pro případnou obnovu a navrácení tváře interiéru se pak pochopitelně hodí například i v úvodu zmíněné přeživší součásti dveří.

VIDEO: V Českém Švýcarsku shořely historické chaty Na Tokání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V lokalitě to nebyl zdaleka první požár, hořelo tu už v letech 1905 a 1909. U toho nynějšího je předběžná škoda vyčíslená na 23 milionů.

Příčina se zatím vyšetřuje. Kriminalisté pracují s několika verzemi. Jako nejpravděpodobnější se zatím jeví technická závada. Musí se ale počkat na výsledky znaleckých posudků.