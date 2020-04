Personál domova v České Kamenici se izoloval se seniory na celý měsíc

„Domov jsme uzavřeli 19. března. Důvodem byl strach a obava, že klienty nebudeme umět ochránit,“ říká Šárka Kopáčková, ředitelka domova.

O 68 klientů se v současné době stará 17 pracovníků. Jejich počet byl stanoven tak, aby se mohli střídat, měli nějaké volno a mohli si oddychnout.

Rozhodnutí o dobrovolné izolaci předcházelo několik návrhů, jak situaci, se kterou se zatím nikdo nesetkal, řešit.

„Na začátku jsme měli několik variant, jak budeme postupovat, jak se budeme chránit, jak se budeme střídat, ale jako nejbezpečnější ochrana nám přišlo to, že tady personál s klienty zůstane,“ přibližuje ředitelka.

Podle jejího názoru se sestřičkám a pečovatelkám ulevilo. „Děvčata byla ve stresu, ale po tom, kdy jsme se domluvili, že tady zůstanou, se jim vlastně ulevilo v tom smyslu, že není možné, aby do domova někdo nákazu zavlekl zvenčí. Tímto způsobem chrání nejen klienty, ale i sebe,“ vysvětluje Šárka Kopáčková.

Trochu problém je však se zajištěním soukromí pro personál. „Máme velkou společenskou místnost, v té jsou rozmístěné matrace, kde děvčata, která se o seniory starají, spí a mají i své osobní věci. Využívají veškerá možná zákoutí v budovách, aby mohla být na chvíli sama,“ říká ředitelka.

Pro samotné klienty se toho moc nezměnilo, péče a chod domova funguje stejně, pouze ubylo volnočasových aktivit, ty neprobíhají tak intenzivně jako za běžného režimu. A ještě jednu změnu museli přijmout, personál se o ně stará v rouškách.

„Chtěli jsme, aby klienti věděli, proč opatření zavádíme. Myslím, že to velmi dobře pochopili,“ oceňuje ředitelka. „Sice se jim stýská po rodinách, ale oceňují, že je chceme tímto způsobem chránit,“ dodává.

Do prostor domova se nikdo nedostane, zamčená je i vstupní brána. Návštěvy mohou přijít pouze k plotu, s rouškami a zdržovat se v dostatečné vzdálenosti od svých blízkých. Telefonují si, ale osobní kontakt to nenahradí.

Úplnou izolaci domova přesto přivítaly i rodiny klientů, kteří tu žijí. „Od rodin našich klientů máme velkou podporu a ještě větší od rodin našich zaměstnanců. Bez nich by to nešlo,“ pochvaluje si ředitelka.

Uzavřeli se na 14 dní, pak ale zjistili, že je to málo

Tým pracovníků zůstane v domově uzavřen až do 15. dubna, pak se uvidí podle situace.

„Původní plán byl, že se tady dobrovolně uzavřeme jenom na 14 dní, ale zjistili jsme, že je to málo,“ uvádí Radka Raková, vedoucí úseku přímé péče a maminka dvou malých dětí, která byla hlavní iniciátorkou dobrovolné izolace.

„Snažila jsem se uzavření domova prosadit. Říkala jsem si, že jakmile by se nákaza dostala k nám do zařízení, bylo by to špatně,“ dodává.

Zatím není jasné, jak bude režim dále nastaven, ještě je potřeba ho doladit. Po domluvě s hygienickou stanicí se může například přistoupit k testování personálu, který se začne střídat v kratších intervalech. Určitě to s sebou ale ponese větší potřebu ochranných prostředků.

„Tím, že jsme momentálně zavřeni a všichni uvnitř jsou zdraví, nemáme akutní potřebu ochranných prostředků. Snažíme se i vlastními silami předzásobit, ale v tuto chvíli není nic, co by nám akutně chybělo,“ doplnila Šárka Kopáčková.

Personál bydlí i v litoměřickém domově U Trati

Se svými seniory bydlí v současné době také personál v litoměřickém domově pro seniory U Trati. U 11 zaměstnanců a 53 klientů bylo potvrzeno onemocnění covid-19, dva klienti zemřeli. Domov U Trati je prvním zařízením pro seniory v okrese, kde se onemocnění projevilo. Celkem se tady starají o 72 seniorů.

Podle sdělení ředitele Centra sociálních služeb Litoměřice Jindřicha Vinklera, pod které domov spadá, se situace proti minulému týdnu nijak nezměnila. „Lidé pracují, klienti se léčí,“ říká ředitel.

„Klienty, kteří jsou uvnitř, se snažíme nějakým způsobem vyléčit a zaměstnanci, kteří jsou uvnitř, se o ně starají,“ uvedl. V současné době tady hledají řešení, aby mohli zaměstnanci, u kterých byla nákaza potvrzena, jít domů a marodit tam.

„Podle mého názoru jsou na tom daleko hůř senioři, kteří jsou doma opuštěni a nemá se o ně kdo starat. Ti, které máme my, dostávají alespoň tu péči, kterou dostávat mají,“ poznamenal Vinkler.

Pro zaměstnance Domova U Trati, kteří jsou uzavření ve čtrnáctidenní karanténě, schválili krajští radní jednorázovou měsíční odměnu ve výši třicet tisíc korun.