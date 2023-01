Sousedem zůstane. Trávu bude sekat dál, říká starostka Černoučku o Pavlovi

Jaký zájem místních očekáváte tentokrát?

Už v prvním kole byla volební účast hodně nadprůměrná. (Přišlo přes 86 procent oprávněných voličů. Pavel dostal v prvním kole 182 hlasů z celkových 228 – pozn. redakce) Myslím, že více voličů nepřijde a účast bude podobná jako před dvěma týdny.

První kolo prezidentské volby generál Pavel vyhrál. Zopakuje úspěch?

Předpokládám. Ve výhru pana generála věřím nejen já, ale i ostatní lidé z Černoučku.

Co pro obec znamená mít za souseda kandidáta na prezidenta?

V tuto chvíli je to spousta starostí. Pan generál tady žije už deset let, jsme na něj zvyklí. Zájem médií je nyní ale obrovský. Ale vlastně o něj byl zájem i v době, kdy zastával vysokou funkci v NATO.

Počítáte trochu s tím, že když Petr Pavel vyhraje a v Černoučku se objeví, bude tu dost živo? Jen ta početná ochranka... Nebude to lidem vadit?

Když byl v NATO, měl taky ochranku. Takže jsme to už zažili a místním to vůbec nevadilo. A myslím, že by to nevadilo ani tentokrát. Vždycky, když měl přijet, ochranka to tady nejdříve prohlédla. Stejně by to asi fungovalo i v případě, že se stane prezidentem. A i když by bydlel jinde, sem se bude vracet. Musí přece někdy posekat trávu nebo udělat něco na domě.

Předvolební kampaň v posledních dvou týdnech byla dost vyhrocená. Co na to říkali místní?

Lidé se s ním tady většinou znají osobně mnoho let. Znají jeho povahu a patří mezi přesvědčené. Jsem si jistá, že se nenechali žádnou kampaní ovlivnit.

Pana Pavla tu nevolili v prvním kole všichni. Byly tu kolem voleb i nějaké nesváry?

Nevím o ničem. Jinak pana Babiše tu volilo, tuším, 28 lidí, z toho ale někteří nebyli odtud, volili na voličský průkaz.

Od říjnových komunálních voleb máte v zastupitelstvu manželku Petra Pavla, paní Evu. Zůstane zastupitelkou?

Zatím mám informace, že ano, není v tom problém. Je předsedkyní kontrolního výboru, jsme připraveni jí ale práci trochu ulehčit. Řadovou zastupitelkou nejspíš zůstane.