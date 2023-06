Budyně zamítla skladovací haly. Starosta chce objekty na výrobu, opozice žádné

„Logistiku u Budyně nad Ohří odmítáme. Doprava zboží sem a tam totiž městu nic nepřináší. Naopak kamionová doprava město i přilehlé vesnice neúměrně zatěžuje,“ říká starosta Budyně Petr Kindl (KDU-ČSL) s tím, že různých skladů je kolem dálnic mnoho.

„Pokud jsou u výjezdů, je to asi lepší, ale tady by kamiony jezdily přes vesnice Nížebohy nebo Písty a do Budyně, což nechceme,“ dodává.

Starosta by uvítal, kdyby poblíž města vyrostly haly na lehkou výrobu. „V územním plánu je naplánována průmyslová zóna, ale záleží na tom, co by v ní investor chtěl postavit. Pokud by přišel se záměrem nějaké drobné výroby, to by bylo možné, protože k tomu je to tam připravené. Ale zatím se nikdo neozval, že by v této nové průmyslové zóně chtěl dělat výrobu,“ popisuje Kindl.

S plánem stavby výrobních hal však nesouhlasí opozice. „Chceme iniciovat změnu územního plánu, kde se takovéto výstavbě zcela zamezí. Pokud je totiž možnost stavby hal v územním plánu otevřená, tak s vybudováním plánované vysokorychlostní tratě tlaky na výstavbu pouze porostou,“ říká opoziční zastupitel Filip Snášel (SNK Občané pro lepší Budyňsko).