Bouře poničila i obec Stebno na Lounsku, také tam mohlo udeřit tornádo

„Skutečně to vypadá na tornádo. Škody tomu nasvědčují a někteří lidé o tom mluví. Ukazovalo by to na tornádo F1, F2. Zatím to však nemáme potvrzené,“ řekl Radek Tomšů z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického úřadu.



Dodal, že jeho kolegové provádějí šetření na místě. Čekají také na případné videozáznamy. Zatím k dispozici žádné nemají.

Na místě je stovka hasičů, dobrovolníků.



„Je to doslova apokalypsa. Škody odhaduji tak na sto milionů,“ uvedl k situaci ve Stebně Miroslav Brda, starosta města Kryry, pod které Stebno spadá. Podle něj nikdo nebyl zraněn.

Poničené jsou veškeré stromy, stejně jako většina střech na domech. Některé už střechu ani nemají.

„Spadlo taky šestnáct stodol. Lidé, kteří zůstali zavření v domech, se z té hrůzy nemůžou vzpamatovat. Když se jim barák rozklepal, báli se, že jim spadne na hlavu. Jenom přemýšleli kam utéct,“ popisuje děsivé zážitky starosta s tím, že většina obyvatel je bohužel už vyššího věku a se škodami si sami hned tak neporadí. „Lidé tady žijí osmdesát let a říkají, že nic podobného ještě nezažili,“ dodává.

Střecha letěla i se solárními panely

„Střecha ulétla i s fotovoltaickými panely, bytelnou střechu od altánu máme na baráku, izolace jsou promočené,“ řekl MF DNES majitel jednoho z poničených domů.

„Manželka se psem se ukryla v garáži a jenom čekala až bude konec,“ dodává. „A kdybyste viděla ten starý park, kde byly vzrostlé stromy, všechno je pryč. Je to smutný pohled. Tohle nemůže normální bouřka způsobit. Prostě tornádo,“ podotkl.

Kryry nabídly občanům náhradní ubytování. Nikdo této možnosti podle starosty nevyužil. Město nechalo do obce přivézt i základní potraviny, do večera by energetici mohli obnovit dodávky.



„Bohužel se nám stává to, že přijíždějí cizí lidé, kteří tam nemají co dělat, pouze překážejí záchranářům,“ zdůraznil starosta.

Poničené je i Blatno

Podobná situace je i v obci Blatno na Lounsku. Popadané stromy leží přes silnici, poškozené jsou střechy. Kdo mohl, začal hned po bouřce pomáhat.

„Hned po průtrži jsme nasadili čtyřkolky s radlicemi a začali shrnovat napadané kroupy. Vrstva krup tu byla až dvacet centimetrů,“ uvedl Václav Beneš, starosta obce Blatno u Podbořan.

Do ulic vyrazili také lidé s pilami a začali s odstraňováním popadaných stromů, aby se uvolnily alespoň cesty.

Lidem z postižených obcí jsou připraveny pomoci Lesy České republiky. Na nový krov lidé dostanou až 50 metrů krychlových kulatiny na nový krov nebo finanční dar ve výši 100 tisíc korun. „Pokud tornádo ničilo domy i jinde než na jižní Moravě a domy je nutné demolovat nebo vyměnit krov, naše nabídka platí pro všechny postižené,“ uvedla mluvčí Eva Jouklová.