Holka s dredy i kravička na přání. Betlém pro kostel dělal sochař sedm let

Kromě biblických postav jsou v jeho díle k vidění také pastýři s rodinou, tři mudrci či trojice hudebnic. Součástí skupiny jsou také zvířecí figury – ovečky, velbloud či zmíněná ležící kravička.

Všechny postavy jsou vyřezány z modřínového dřeva. Mezi řezbáři to není nejoblíbenější materiál k tvorbě, protože je plné pryskyřice a je těžší s ním pracovat. Šporgy na něj však nedá dopustit. Fascinuje ho totiž svými barevnými vlastnostmi.

„Přechází z červených odstínů do žlutých, a to mě baví. Dá se s ním pracovat i podle toho, v jakém úhlu na něj dopadá světlo,“ popsal. „Navíc modřín ke Krušným horám patří,“ dodal.

Aby dodal figurám důraznější stínování, každou opálil a přebrousil. To jim propůjčuje charakteristický vzhled. „Osobně tomu říkám krušnohorský styl,“ pousmál se.

Jako první vyřezal svatou trojici – Marii, Josefa a Ježíška. V dalších letech přidával další. Zatímco například postava pastýřky je z jednoho kusu dřeva, dudačka a její nástroj z dvaceti dílů. „Bylo by ideální, aby co figura, to jedno dřevo, ale to má zkrátka své vlastnosti a praská. A navíc získat ideální kus opravdu není snadné,“ vysvětlil.

Při detailnějším pohledu zaujmou vzhledem figury tří hudebnic. Sedící violoncellistka má červené vlasy, další má účes připomínající dredy svázané do culíku, další kudrnaté vlasy. „Jsou to mladé holky,“ pokrčil s úsměvem rameny Šporgy.

Betlém je v adventním období hlavní ozdobou kostela. Návštěvníci si jej mohou prohlédnout během akcí, které se tam konají.

Před devastací kostela po druhé světové válce ze zde nacházel oltář a další vybavení. To však zmizelo či bylo zničeno během let, kdy kostel chátral. Od roku 2013 objekt postupně opravuje obec. V příštím roce proběhne renovace fasády.

Blatno také připravuje statické zajištění a opravu kůru. Po dokončení sem vrátí původní varhany z druhé poloviny 18. století, které byly několik desetiletí považovány za zničené či ztracené. Shodou náhod se zjistilo, že jsou v Německu a obec je před časem zakoupila. V plánu je jejich restaurování.

S financováním nákladného záměru na obnovu varhan pomohou dárci. „Díky veřejné sbírce a adopci píšťal máme již částku kolem 220 tisíc korun. Do varhan se pustíme ve chvíli, kdy budeme mít opravený kůr,“ doplnila starostka Iveta Rabasová Houfová (Pro venkov).