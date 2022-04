Školu v Bílině dusí problémoví žáci, město tam posílá bezpečnostní agenturu

„Situace je neúnosná. Jsme velká škola, máme 520 dětí a zhruba 20 z nich nám tady dělá takové problémy, že už se ve třídách téměř nedá učit,“ vysvětluje Barbora Schneiderová, ředitelka školy.

Ze strany neposlušných žáků podle ní dochází nejen k ničení majetku vzdělávacího zařízení, ale také ke stále se stupňujícím útokům na další žáky a dokonce i psychickým útokům na učitele. „Naštěstí zatím nedošlo k fyzickému útoku, ale opravdu musím použít slovo zatím, protože se nám tu už několikrát objevilo vyhrožování fyzickou likvidací,“ podotýká Schneiderová.

Podobné útoky prý přicházejí především od žáků s psychiatrickým onemocněním, kteří by podle ředitelky neměli být integrováni do běžných tříd. „Nejsme speciální pedagogové a v běžné třídě je to zkrátka problém. Jestliže mám třídu, kde je 25 dětí a z toho jsou tři problémové a jedno psychiatrické, není možné tam normálně učit,“ říká.

Na špatnou bezpečnostní situaci ve škole už upozornili i zástupci žákovského parlamentu, kteří na jejím webu vydali oficiální zprávu. „Jako zástupci jednotlivých tříd cítíme potřebu vyjádřit se k situaci, která panuje na naší škole, speciálně na druhém stupni. (...) Dveře na záchodech jsou rozmlácené a děravé tak, že si při pohledu na ně přijdete jako v divočině,“ píše se v prohlášení.

„Dalším problémem je agresivní a nevhodné chování ze strany spolužáků. Denně jsme všichni svědky hlasitého řevu během přestávek i hodin, neustálých vulgárních slov a nadávek, nevyžádaného osahávání spolužaček. Úplně vymizel respekt ke spolužákům, mnohdy i k učitelům. Nejhorší situaci pozorujeme v 7. ročnících, zejména z důvodu velkého počtu starších žáků, kteří již jednou či dvakrát ročník opakovali,“ zmiňují dále studenti.

Špatnou bezpečnostní situaci řeší vedení školy už několik let se svým zřizovatelem, městem Bílina. V minulosti zde dokonce zavedli několik opatření, která měla situaci zklidnit. To se ale nepovedlo. „Město nám zajistilo dva sociální pracovníky. Třídní učitelé jsou celý den ve svých třídách na dohledech a od září budeme mít ve škole i kamerový systém za 250 tisíc korun,“ vyjmenovala Schneiderová opatření.

Dalším z nich má být právě nasazení trojice pracovníků bezpečnostní agentury, kteří budou Za Chlumem působit zatím do konce školního roku. „Zaměstnanci i žáci mají ve společných prostorách školy obavy o své bezpečí. Proto jsme se rozhodli, že vyzkoušíme možnosti dohledové služby prostřednictvím externích zaměstnanců,“ vysvětlila starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO). Službu bude hradit právě radnice, za dva měsíce jí vyjde na 195 tisíc korun.

„Uvidíme, jaký to bude mít efekt. Zda to povede ke zvýšení pocitu bezpečí dětí a zaměstnanců školy. Pak zvážíme, jestli v tom budeme pokračovat i v dalším školním roce,“ doplnila starostka.

Pracovníci ostrahy budou působit na 2. stupni a primárně budou mít za úkol dohlížet na bezpečnost na chodbách a před sociálními zařízeními. „Pravomoci budou mít stejné jako pedagogický dozor. Ve chvíli, kdy k něčemu dojde, se stejně budeme muset obrátit na policii, jako to děláme už nyní,“ vysvětlila ředitelka.

Největším problémem podle ní je, že „potížistům“ ještě nebylo 15 let, tudíž nejsou trestně odpovědní. „Takže tady pořád dokola posíláme trestní oznámení, přestupky a je to převážně odloženo,“ zmínila.

Základní škola Za Chlumem sídlí v sociálně vyloučené lokalitě a problémy s nepřizpůsobivými žáky a jejich rodinami řeší dlouhodobě. V roce 2019 zde dokonce žačka 6. třídy vrazila jednomu z pedagogů před zraky svých spolužáků facku.

V lednu 2020 pak starostka Bíliny napsala otevřený dopis premiérovi, ministrovi školství, ministryni práce a sociálních věcí a všem poslancům, v kterém upozorňovala na problémy s nepřizpůsobivými žáky a žádala vládu o pomoc. V únoru následně školu navštívil tehdejší premiér Andrej Babiš, nic se ale nezměnilo.

Další otevřený dopis upozorňující na problémy s nepřizpůsobivými občany v Bílině pak vedení města zaslalo nynější vládě Petra Fialy (SPOLU) letos v únoru. Na řešení situace se ale dál marně čeká.