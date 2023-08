Bílina plánuje vylepšit nábřeží řeky, chce dát na nápady obyvatel

V řádu měsíců má vzniknout architektonická studie vycházející z podnětů občanů, které radnice nyní zjišťuje v dotazníku.

„Chtěli bychom nábřeží řeky Bíliny zlepšit. Nejprve ale chceme zpracovat architektonickou studii, abychom věděli, jaké jsou možnosti, co by uvítali občané a co je možné udělat v souvislosti s komunikační sítí ve městě,“ říká starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Dotazník může kdokoli vyplnit na městských internetových stránkách až do 3. září. Radnici zajímá, kde lidé vidí problémy a dosud nevyužité příležitosti nábřeží a jak by si představovali jejich řešení.

„Odpovědi občanů budou hrát poměrně závažnou roli. Není to jen plácnutí do vody, názory občanů jsou pro nás relevantní. Podobný proces jsme už použili při tvorbě studie k rekonstrukci domu U Černého koně na Mírovém náměstí, kde architekt také pracoval s názory občanů,“ podotýká starostka.

Architektonická studie, která by měla být hotova ještě v průběhu letošního roku, má ukázat různé možnosti a varianty. „Vše závisí na tom, zda na nábřežích uděláme jen drobné úpravy v některých lokalitách nebo zda a jak se bude dělat přeložka silnice I/13 do tunelu. Kdyby k přeložce silnice došlo, mohly by se uvolnit podmínky pro to, aby se s korytem řeky mohlo lépe pracovat,“ popisuje Bařtipánová.

Plánování úprav nábřeží je na začátku, jeho finanční náročnost ukáže teprve studie, už nyní však radnice počítá s možností případné dotace.

„Pokud bude možnost nějaké finance získat, budeme se o ně ucházet. Revitalizaci nábřeží však neděláme cíleně v návaznosti na nějaký dotační titul, ale je pro nás primární, aby nám studie nastínila, co chceme, a ne to, na co jsou v tuto chvíli dotace,“ doplňuje starostka.