Oprava ústeckého Benešova mostu se odsouvá, nový termín zatím určen není

„Obojí se řeší v rámci projektové dokumentace, takže dojde k posunu termínu opravy,“ řekl Českému rozhlasu náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Do protipovodňové vany je potřeba zasáhnout, protože se musí opravit jeden z pilířů mostu těsně u silnice.

„Zpracování projektové dokumentace tak bude záležet na tom, jak rychle se kraji podaří s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) dohodnout,“ vysvětlil krajský radní Jaroslav Drlý (KSČM).

„Neradi bychom šli do provizorního řešení pilíře, když se bude dělat kompletní rekonstrukce mostu. A na to potřebujeme prostor,“ dodal Drlý s tím, že rozhodnuto by mělo být počátkem nového roku.

Záměr pozdržela rovněž nutnost vykoupit soukromé pozemky v blízkosti mostu. Tento problém však už kraj vyřešil.

Rozsáhlá obnova měla začít už v polovině příštího roku, hotovo mělo být na sklonku roku 2021. Nový termín momentálně nelze odhadnout.

Benešův most postavený v letech 1934 až 1938 je ve špatném technickém stavu. Před dvěma lety kraj řešil odpadávání betonu a opravovaly se dilatační spáry mostu.

Kvůli stavu mostu po něm od dubna loňského roku nesmějí jezdit najednou oběma směry těžká vozidla městské hromadné dopravy, ale jejich vjezd řídí semafory.

Oprava mostu by měla stát 200 milionů korun, trvat má rok a půl a z mostu po opravě zůstane původní pouze konstrukce, nová bude vozovka i chodníky.

Benešův most je klíčovou spojnicí obou břehů Labe v krajském městě. Během opravy bude nějakou dobu pro veškerou dopravu uzavřen a jedinou spojnicí zůstane nedaleký Mariánský most. Očekávají se proto komplikace v dopravě.