Z Benešova mostu v Ústí zůstane jen nosný oblouk, zbytek dělníci zbourají

S rekonstrukcí se má začít v příštím roce. Nejprve se vybuduje provizorní lávka pro pěší. O rok později začne samotná oprava mostu, všechny práce by pak měly být hotové na sklonku roku 2026. Původně se lávka měla začít stavět už letos, roční posun zapříčinila nutná koordinace s dalšími stavbami.

„Je nutné změnit pruhy na kruhovém objezdu pod Větruší, což se stane příští rok. Dále jde o rekonstrukci ulice Výstupní v Ústí nad Labem a Správa železnic chce zrekonstruovat most nad Žižkovou ulicí, což je kousek za kruhovým objezdem pod Větruší,“ řekl krajský radní Tomáš Rieger (ODS).

Renovaci mostu Edvarda Beneše, který byl postaven letech 1934 až 1936, připravuje kraj jako jeho vlastník od roku 2019, několikrát na něm byla omezena doprava kvůli katastrofálnímu technickému stavu. Od loňského října na něj nesmějí vozy MHD a DÚK, využívat jej mohou pouze osobní automobily.

Před čtyřmi lety měla rekonstrukce stát 200 milionů korun, poslední cena je půl miliardy, ale po zdražování energií i stavebního materiálu lze očekávat, že konečná suma bude nakonec mnohem vyšší.

Samotná rekonstrukce je rozdělena do dvanáct etap. „Z mostu zůstane hlavní oblouková nosná konstrukce, zbytek je bohužel nutné ze stavebně-technických důvodů odstranit a vyměnit. To, že oblouk zachováme, by mělo jak ušetřit nějaké finanční prostředky, tak také stavbu časově rychlit,“ přiblížil Jan Blažek z firmy Valbek, která kraji připravila dokumentaci pro opravu mostu.

Čekají se dopravní komplikace

Nejen obyvatele města, ale i projíždějící řidiče čekají během dvouleté opravy Benešova mostu obrovské dopravní komplikace. Do části Střekov se totiž bude možné dostat autem pouze po sousedním Mariánském mostě a navíc pod Mariánskou skálou už vozidla ve směru od Děčína neodbočí do centra, umožněno to bude jen vozům MHD.

Aby byla doprava co nejvíce „naředěna“, neprojedou Přístavní ulicí, která vede pod Benešovým mostem, nákladní vozy směrem na Děčín. Jezdit budou muset přes Jílové.

„Místní budou využívat silnici od kruhového objezdu v Doběticích okolo zoologické zahrady na křižovatku ulic Výstupní a Neštěmická v Krásném Březně. Největší problémem během stavby bude možnost využívání jen Mariánského mostu, což vidím jako velkou komplikaci hlavně v dopravních špičkách ráno a odpoledne,“ zhodnotil Bohumil Fišer z Valbeku.

Světlo na konci tunelu

Řidiče čeká také omezení při sjezdu z Mariánského mostu, kde budou nově semafory. Auta, která se budou chtít dostat do centra města, budou moci odbočit až na kruhové křižovatce pod Větruší, která také projde úpravami.

Ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO) uvedl, že pro město je současný krajem představený plán kompletní opravy Benešova světlem na konci tunelu. „Dopravní zátěž pro město bude daleko nižší, než jsem původně předpokládal. Myslím, že je dobře, že nákladní doprava město zcela mine,“ sdělil primátor.

Aby doprava ve městě byla ve směru od Dobětic do Krásného Března a zpět přijatelná, město ještě letos opraví Výstupní ulici. „Začne se opravovat v polovině tohoto roku a předpokládáme, že by to mělo stát 80 milionů korun,“ dodal Nedvědický.