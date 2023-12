Využívejte hlavně MHD, vyzývá primátor Ústí před opravou důležitého mostu

Most, kterému místní neřeknou jinak než „Benešák“, opraví sdružení společností Metrostav TBR a Strabag. „Máme dokončenou projektovou dokumentaci, vydána jsou i potřebná povolení ke stavbě. V příštím roce se postaví provizorní lávka pro pěší a cyklisty, k samotné rekonstrukci mostu dojde v letech 2025–2026. Dokončení stavby včetně kolaudace je naplánováno na březen 2027, ale pevně doufáme, že na konci roku 2026 bude hotovo,“ představil detailněji plány Tomáš Rieger, krajský radní pro oblast majetku a investic po prvním jednání pracovní skupiny složené ze zástupců kraje, města a firem, které budou opravy provádět.

Most z roku 1936 je viditelně v mizerném stavu, odpadávají z něj rezavé kusy železa. Podle Pavla Kuděje, ředitele výstavby ze sdružení obou firem, bude oprava poměrně složitou „operací“ nejen dopravně, ale i technicky.

„První přijde na řadu výstavba provizorní lávky. Musíme ji postavit ještě předtím, než začnou opravy mostu, je potřeba na ni kromě pěší dopravy a cyklistů také postupně z tělesa mostu převést všechny inženýrské sítě. Její výstavba začne v polovině příštího roku,“ popsal Kuděj.

Při projektování lávky museli stavebníci brát ohled i na kolísající hladinu řeky Labe. „Navrhujeme ji tak, aby odolala dvacetileté vodě,“ vysvětlil Kuděj.

Z mostu pak zůstane pouze železný oblouk. „Po odstranění předpolí bude oblouk vyzdvižen tak, abychom mohli zahájit odstranění mostovky. Následovat bude zpevnění oblouku a rekonstrukce podpěr,“ popsal harmonogram prací Pavel Kuděj.

Město chce zřídit odstavné parkoviště

Oprava jednoho ze dvou silničních mostů v Ústí bude v příštích třech letech největší stavbou v krajském městě. Že způsobí velké dopravní komplikace, je jasné. „Prioritou bude, aby lidé po dobu rekonstrukce mostu využívali hlavně veřejnou dopravu, a pokud to bude možné, autem do centra vůbec nezajížděli,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.

„Jednáme s majitelem pozemků na Střekově, že bychom chtěli zřídit odstavné parkoviště pro auta. Do centra města se pak lidé přes Labe dostanou po nově postavené lávce,“ dodal.

Veškerá osobní doprava ze Střekova bude směrována od Mariánského mostu na okružní křižovatku pod Větruší. I ta ještě před rekonstrukci mostu projde opravou. „Dojde ke zvýšení bezpečnosti. Zvýší se také počet vjezdů jak ze směru od Žižkovy ulice, tak od Mariánského mostu. Opraveny budou i protipovodňové prahy a železniční most nad Žižkovou ulicí. Tyto akce proběhnou do srpna 2024,“ sdělil Jindřich Franěk z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

Na podzim příštího roku bude také hotová rekonstrukce Výstupní ulice v části Krásné Březno, která bude sloužit jako tranzitní trasa pro ty, kteří Ústím chtějí jen projet. „Auta nebudou muset jezdit přes centrum města, ale po Výstupní ulici se dostanou do severních částí,“ sdělil Franěk s tím, že nákladní doprava by měla kvůli opravě nadjezdu v Mojžíři směřovat přes Jílové a Libouchec.

Podle představeného harmonogramu rekonstrukce mostu mohou být ještě pár měsíců obyvatelé Ústí v klidu. „To, že máme zhotovitele a stavba začíná, neznamená, že se v příštích dnech zavírá most. Do podzimu příštího roku budou probíhat přípravné práce a výstavba lávky. Pro Ústečany se zatím nic neděje. Most bude i v příštích měsících fungovat tak jako dnes,“ ujišťuje Jindřich Franěk.

Opravu mostu bude financovat kraj, jeho vlastník, za pomoci prostředků z integrovaného regionálního operačního programu. „Podali jsme žádost o dotaci na 525 milionů korun, což je 85 procent z uznatelných nákladů. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace očekáváme na jaře příštího roku,“ uvedl Rieger.