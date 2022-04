Ukrajinci jsou odhodlaní bojovat snad čím dál víc, říká jejich překladatel

Kraj se rozhodl dobrovolníkům a překladatelům poděkovat tím, že jim finančně přispívá. Už jste nějaký příspěvek dostal?

Zatím ne, práce měla být placená od pondělí i zpětně. Do té doby nám navrhli, že nám proplatí benzin. Tyto peníze jsem ale ani nežádal, protože bych musel počítat, kolikrát jsem zde byl. Rozhodl jsem se, že tím se nebudu ani zabývat. Pokud něco přijde za to, co ještě odpracuji, pošlu to exmanželce na Ukrajinu.

Jak se nyní liší vaše práce v centru od té před měsícem, kdy přijížděly stovky uprchlíků?

Nyní už vidím hodně uprchlíků z míst, kde se bojuje. Třeba v sobotu zde byla paní z téměř zničeného Mariupolu. Přijela se svým synem a jeho sedmnáctiletým kamarádem. Na místo musel tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí, aby maminka mohla jeho kamaráda mít u sebe. Potíž je ale v tom, že ten sedmnáctiletý klučina se nemůže dovolat rodičům, kteří zůstali v Mariupolu. Uprchlíci na sobě obavy a strach nedávají znát, ale když se sedmnáctiletý kluk nemůže dovolat svým rodičům, určitě to tu nebude mít lehké.

Všichni uprchlíci jinak vypadají, že to nesou statečně, ale nemyslím si, že je to tak vždy. Ta zmíněná rodina bude bydlet v Litoměřicích, ale klučina má vrozenou vadu srdce, pracovat může, ale potřebuje vstupní lékařskou prohlídku. Podle mých zkušeností uprchlíci chtějí pracovat a jakékoli onemocnění se snaží zatajit. Známý z Ukrajiny už je v Česku, ale aby zabezpečil rodinu, chce pracovat, i když má hemofilii. Řekl mi, že když to neřekne, nikdo to nebude vědět. Je podle mne smutné, že ti lidé jsou ochotni obětovat své zdraví, aby zajistili svoji rodinu.

Před měsícem do centra přijíždělo až tisíc uprchlíků denně, dnes kolem dvou set. Podle statistik také většina lidí už má ubytování předem zajištěno u příbuzných a známých. Je to tak?

Přesně tak, přichází většina lidí, kteří si bydlení v Česku zajistili. Je ale otázka, jak dlouho tato situace vydrží. Kdyby Rusáci zaútočili na Zakarpatí, kde jsou miliony lidí a ti se vydali za bezpečím, máme se na co těšit. To už by bylo takové množství lidí, že by to bylo nezvladatelné. Rusáci sice říkají, že se chtějí soustředit na Luhaňsk a Donbas, plány ale mohou mít zcela jiné. Pokud by chtěli vyvolat větší humanitární krizi v Evropě, zaútočí právě na Zakarpatí a do Evropy zamíří několik milionů lidí.

Máte na Ukrajině spousty známých, měl jste tam rodinu. Jak Ukrajinci situaci zvládají, když za svoji zemi musí bojovat už téměř druhý měsíc, spousta lidí padla? Jaké máte zprávy?

Když jsou uprchlíci u nás v krajském asistenčním centru, tak se strašně drží. Strach a obavy na ně dolehnou, když se ubytují. Co jsem se bavil se známými, manžel paní Olgy, která už je u nás, mi říkal, že je 50 kilometrů od ruských hranic. Nejhorší podle něj je to, když nad nimi létají rakety a oni vůbec nevědí, kam letí. Také mi napsal, že nenávidí Rusy, protože bez zábran střílejí na civilisty. Když mi něco napíše, počká, až si to přečtu, a pak vše smaže. Kdyby se dostal do zajetí, potřebuje mít „čistý“ telefon. Co mám zprávy, tak Ukrajinci jsou odhodlaní bojovat možná víc než na začátku ruské agrese.

Co podle vás a vašich známých na Ukrajině nejvíce chybí? Potraviny, léky, zbraně?

Mají problém, a s tím se na mě hodně obrací, zajistit si taktické rukavice a neprůstřelné vesty. Ty jsou ale u nás úplně vykoupené a vše už dávno míří na Ukrajinu. Hodně špatně je vybavená domobrana, už jsem jim posílal například škrtidla na zastavení krvácení, protože u nich je nelze sehnat. Také jsem sháněl speciální obvazy na popáleniny.

U sebe doma jste ubytoval manželku svého kamaráda se synem a jeho babičku, lékařku. Obrátili se na vás další a poskytl jste azyl více lidem?

Obrátila se na mne také ukrajinská kamarádka, bydlela u mne 14 dní. Za manžela má Rusa a řeší, jak by ho mohla dostat do Čech, případně jiné země EU. Moc to nejde, možné je prý Portugalsko, ale také je to komplikované. Jak to dopadne, nikdo neví. Rodině, o níž mluvíte, už jsem sehnal byt v Teplicích, kde nemusí nic platit. V pondělí jde kluk do školy. Jeho maminka, vysokoškolská profesorka, má slíbenou práci od září a jeho babička, pětasedmdesátiletá paní doktorka, začala chodit na kurzy češtiny, protože by chtěla pracovat. Ovšem stále přemýšlí, že by se vrátila na Ukrajinu, protože doma lékaře potřebují.

Na Ukrajině jste měl před měsícem i svého syna a bývalou manželku. Už se vám podařilo je přesvědčit, aby přišli do bezpeční za vámi?

Nepodařilo, bývalá manželka je stále na Ukrajině v Zakarpatí a nemyslím si, že se mi to podaří změnit, protože, jak začali Rusáci ustupovat, myslím, že tam zůstane.

Po příchodu do Čech uprchlíci získají doklady a mohou jít dál do Evropy. Stává se to podle vás, nebo chtějí být raději co nejblíž své zemi?

Občas se stane, ale většina lidí zůstává u nás, protože ukrajinština je hodně podobná naší řeči. Když se mají rozhodnout, zda se budou učit česky, nebo německy, tak je čeština jednodušší. Z vlastní zkušenosti vím, že dítě je schopné za 2 až 3 měsíce hezky mluvit česky.

Kolik lidí se podle ohlasů, které máte, bude chtít vrátit z Česka na Ukrajinu?

Myslím si, že většina lidí se vrátí, pokud se budou mít kam vrátit. Nedokážu si v téhle souvislosti ale představit, že je Česko hromadně pošle zpátky. Když si tady dělají vízum, musí podepsat, že v případě, že Ukrajina bude vyhlášena za bezpečnou zemi, musí do tří dnů opustit Česko. Když si představíte statisíce uprchlíků, kteří zde žijí a další v Polsku a na Slovensku, tak není možné, aby odjeli za pouhé tři dny. Osobně si ale myslím, že lidem, kteří tu budou pracovat, bude umožněno zde zůstat.

Je v asistenčním centru, kde překládáte, nějaký problém pro někoho najít ubytování?

Ano, s ukrajinskými Romy. Už se stalo, že kradli a z ubytování je vyhodili. Ale co s nimi, na ulici je nevyhodíte a hasiči musí hledat, kdo by je ubytoval, což je ovšem těžké. Také s Ukrajinci, kteří mají s sebou zvířata.

Sledujete i nenávist k Ukrajincům mezi místními, která občas vyhřezne na sociálních sítích?

Nejvíce mě štvou lidé, kteří sdílejí, že uprchlíci dostávají pět tisíc korun pomoci a naše matka samoživitelka méně. Ale ta matka by si měla najít otce svého dítěte a nějakým způsobem řešit svoji situaci. V případě Ukrajinců nemá kdo pomoci. Podle mne nadávky píšou lidé, kteří v životě ničeho nedosáhli. V Česku je přitom 400 tisíc neobsazených pracovních míst, často jde o práce, které nikdo nechce dělat. Řekl bych, že řada Ukrajinců pro nás může být i spása.