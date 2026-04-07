Hlučíte, odmítl soud snahu autodromu zastavit exekuci. Okruh asi změní majitele

  13:58,  aktualizováno  13:58
Právní bitva kvůli nadměrnému hluku z mosteckého autodromu nekončí. Místní obyvatelé si dál stěžují na nesnesitelný rámus, zatímco se majitel okruhu pokouší zastavit exekuci uvalenou za nedodržování hlukových limitů. Nad celým sporem se navíc vznáší stín blížících se vlastnických změn.
Letecký pohled na mostecký autodrom
Letecký pohled na mostecký autodrom | foto: Autoklub ČR

„Jsou dny, kdy se hluk nedá vydržet a nelze být na zahradě,“ uvedl Mostečan Martin Martinovský ze spolku Zdraví pro Most. Spolek hlučící provoz dlouhodobě kritizuje.

Podle něj i dalších obyvatel z okolí okruhu výrazné zlepšení nepřinesl ani loňský pravomocný rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ten rozhodl, že závodiště hlukem nadměrně obtěžuje své okolí, a zavázal vlastníka k dodržování stanovených limitů. Podstatou sporu nejsou víkendové závody, ale komerční jízdy ve všední dny.

Protože se autodrom neztišil, začali manželé Huličkovi, kteří vedení závodiště zažalovali, vymáhat dodržení rozhodnutí soudu exekučně.

Vedení autodromu se pokusilo exekuci, která spočívá v úhradě finanční sankce, zvrátit u soudu. Argumentovalo mimo jiné, že hluk je na pozemku manželů měřen nesprávně. Avšak mostecký soud tyto argumenty nepřijal a návrh na zastavení exekuce v březnu zamítl.

„Oprávnění (manželé Huličkovi) prokázali, že povinný autodrom v jimi tvrzené dny překročil limit stanovený exekučním titulem,“ konstatoval soudce Daniel Nevečeřal v rozsudku, který má redakce iDNES.cz k dispozici.

Podle soudce autodrom nepředložil žádná data nebo měření, která by dokázala, že limity dodržel. Soud také odmítl tvrzení, že hluk pochází z jiných komunikací.

Vedení autodromu s verdiktem nesouhlasí. „Jsme přesvědčeni, že v řízení nebyl dostatečně zohledněn náš pohled ani námi předložené odborné argumenty, i proto podáváme odvolání,“ uvedl mluvčí společnosti Autodrom Most Radek Laube.

Současně v písemném vyjádření mluvčí zmínil, že cílem není spor vyhrocovat, ale najít dlouhodobě udržitelné řešení, které umožní fungování autodromu a zároveň bude respektovat oprávněné požadavky okolí. „Autodrom Most dlouhodobě investuje do opatření ke snižování hluku a v tomto úsilí bude pokračovat,“ napsal.

Autodrom už v roce 2025 zkrátil provozní dobu závodního okruhu na dobu od 9 do 18 hodin, oproti době 8 až 20 hodin v předchozím roce. Okruh uzavřel také v některé sváteční dny. Zakázané je driftování, motocykly musejí mít tlumič výfuku.

Lidé z okolí se ale domnívají, že provozní řád hluk nijak výrazně nezmírnil. Podle Martinovského s místními obyvateli vedení autodromu o nápravných opatření od loňského verdiktu Krajského soudu v Ústí nad Labem nejednalo. „Žádná schůzka neproběhla, nic se nestalo,“ uvedl.

Automobilové a motocyklové závodiště vzniklo v letech 1978 až 1983 na místě bývalého hnědouhelného lomu. Součástí areálu je také polygon, který slouží k výuce bezpečné jízdy. Více než deset let ho vlastní podnikatel Josef Zajíček, který už před dvěma lety připustil, že se nebrání prodeji.

Záměr v posledních dnech nabral konkrétní obrysy. Do majetkové struktury má vstoupit Autoklub ČR (AČR), což vyplývá z pozvánky na valnou hromadu naplánovanou na 17. dubna.

„Není tajemstvím, že Autodrom Most změní v blízké budoucnosti vlastníka. Autoklub ČR navazuje spolupráci s tímto potenciálním kupcem, a měl by tak vstoupit do vlastnické struktury autodromu,“ píše prezident organizace Jan Šťovíček v dopise členům AČR.

Na dotazy redakce iDNES.cz ohledně chystané změny Šťovíček zatím neodpověděl. Členům Autoklubu však napsal, že v Mostě má vzniknout moderní národní centrum pro motoristický sport a trénink českých reprezentantů.

Jak přesně bude nová vlastnická struktura vypadat, mluvčí autodromu Radek Laube neupřesnil s tím, že jednání stále probíhají. „V této fázi nebudeme komentovat konkrétní partnery ani detaily.“

Místní obyvatelé jsou však k chystaným změnám obezřetní. „Nevíme, kdo přijde. Každý rozumný člověk a podnikatel ví, že je tady problém. Tak proč by někdo ten problém kupoval?“ uzavřel Martinovský ze spolku Zdraví pro Most.

