Za znásilnění šestnáctileté dívky na Litoměřicku dostal Afričan dva roky

„Je prokázáno, že ke skutku, jak ho popisuje obžaloba skutečně došlo. Usvědčujícími důkazy jsou detailní výpověď poškozené, dna obžalovaného nalezená na jejím těle a oblečení i skutečnost, že měl u sebe její telefon, který jí ukradl,“ uvedla předsedkyně senátu Alexandra Šetková.

Stěžejní však v celém případu bylo, zda byl Diallo v době činu příčetný. V případu původně žádný znalecký posudek zabývající se jeho psychickým stavem nebyl. Kvůli jeho podivnému chování ve vazbě i během hlavního líčení si však soudkyně nechala vypracovat znalecký posudek.

Znalec Jan Flídr dospěl k závěru, že trpí schizofrenií a jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti byly v době spáchání skutku vymizelé. S ohledem na složitou komunikaci s Diallem ale připustil, že by mohl simulovat.

Na základě toho Dialla několik týdnů pozorovali v ústavu. Poté Flídr došel ke stejnému závěru. Soud proto pro jistotu ještě zadal další znalecký posudek, který vypracovali v Bohnicích. Zdejší odborníci se s Flídrem shodli na schizofrenii, nikoli však na míře zachování ovládacích a rozpoznávacích schopností.

„Jsou toho názoru, že nebyly zcela vymizelé a že i při této nemoci tam alespoň základní povědomí, že se neznásilňuje a nekrade bylo,“ podotkla Šetková s tím, že kvůli stavu obžalovaného sáhl senát po trestu na samé spodní hranici sazby, ta činí dva roky až deset let.

Rozsudek není pravomocný, obhájce Dialla i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

O tom, kdy nastoupí ústavní léčbu, rozhodne soud až poté, co rozsudek nabude právní moci. Znalci každopádně doporučují, aby šel nejprve do ústavu a až poté do vězení.

„Je záhodno, aby byl nejprve zaléčen a až poté nastoupil do výkonu trestu. V současné době je totiž nebezpečný pro sebe i své okolí,“ uvedla státní zástupkyně Věra Šípalová.

VIDEO: Abdallah Ibrahim Diallo znásilnil na Litoměřicku mladou dívku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž, jenž v minulosti neúspěšně žádal o azyl v Německu, podle obžaloby na poli u Lukavce dívku uchopil zezadu, povalil ji na zem a začal líbat na ústa a prsa. Ona se podle spisu marně bránila, přičemž on z ní strhal oblečení a znásilnil ji. Hrozil mu za to trest v rozmezí od dvou do deseti let.

Na začátku hlavního líčení v polovině října ve francouzštině uvedl, že chtěl dívku jen požádat o pomoc, ale ona začala křičet a utíkat. Dodal, že neví, zda s ní měl pohlavní styk.

Muž přijel do Česka poté, co ho v Německu propustili z drážďanského vězení, kde byl za nezaplacené pokuty. V sousední zemi údajně jezdil na černo nebo vyhrožoval sociálnímu pracovníkovi.