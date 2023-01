V Praze fungují jen dvě zubní pohotovosti, v ostatních si lidé připlatí

Jako jediná státní organizace provozuje stomatologickou pohotovost v Praze nyní Městská poliklinika ve Spálené ulici. Podle náměstkyně ředitele Marcely Doudové v tomto zařízení provedli za uplynulý rok 22 597 ošetření, což je oproti roku 2021 navýšení o více než 3,5 tisíce. V rámci pohotovosti však poliklinika provozuje pouze dvě křesla. „Naše pohotovost je samozřejmě naprosto vytížená,“ uvádí.

Důvodem může být i fakt, že zařízení si za úkon na pohotovosti účtuje pouze poplatek 90 korun, zbytek je hrazený z veřejného pojištění. V zařízení berou přednostně dětské pacienty, jejichž nárůst zaznamenali právě po zavření pohotovosti v Motole.

Podobný trend panuje v druhé z pohotovostí, kterou mají Pražané k dispozici. Nachází se v Thomayerově nemocnici a provozuje ji společnost Pragomedika.

„Zaznamenali jsme obrovský nárůst již od července, kdy FN Motol omezil fungování dětské zubní pohotovosti,“ říká za společnost Petra Malířová.

Kdo má nárok na péči

Podle webu České stomatologické komory (ČSK) provozuje zubní pohotovost i Všeobecná fakultní nemocnice. Její mluvčí Regina Rothrová však vysvětluje, že služba není zubní pohotovostí v pravém smyslu slova.

„Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nemáme klasickou zubní pohotovost pro veřejnost. K nám přicházejí pouze pacienti se závažnými zubními obtížemi na doporučení svých stomatologů či po úrazech čelisti a obličeje, které naši specialisté řeší chirurgicky a následnou léčbou. Pacienty, kteří k nám na stomatologickou kliniku zavítají s běžnými bolestmi zubů, odesíláme na jiná pohotovostní pracoviště v Praze,“ říká.

Dětskou pohotovost zrušili

Kdy se vydat na zubní pohotovost? Každý člověk by měl předcházet komplikacím pravidelnými návštěvami svého zubního lékaře.

Pokud u žádného registrován není, případně je pro něj aktuálně nedostupný (například, že se nacházejí mimo své bydliště), má možnost žádat o poskytnutí neodkladné péče u kteréhokoli poskytovatele zdravotnických služeb v oblasti stomatologie.

Pohotovostní služba je určena jen pro ty případy, kdy dojde k náhlé změně zdravotního stavu či zhoršení průběhu onemocnění mimo ordinační dobu.

V rámci pohotovostní služby se neprovádí definitivní ošetření zubního kazu, plnění zubních kanálků, doplnění chybějících částí zubů nebo chirurgické výkony velkého rozsahu.



Zdroj: Česká stomatologická komora

Na konci minulého roku zrušená zubní pohotovost ve FN Motol se zaměřovala na dětské pacienty. Podle dřívějšího vyjádření mluvčí nemocnice Pavlíny Dankové byla důvodem ukončení provozu hlavně přetíženost zdravotnického personálu stomatologické kliniky. Dále se prý také na pohotovost obraceli rodiče s marginálními případy.

Podobnou zkušenost sdílí i Petra Malířová z Pragomediky. „Asi 70 procent pacientů nechodí s akutním problémem, ale s problémem, který se běžně řeší a dá řešit u registrujícího zubního lékaře, případně prevencí,“ komentuje.

Jinou možností Pražanů je obrátit se s neústupnou bolestí zubů na soukromé zařízení. To je však většinou za příplatek.

„Pohotovost máme zpoplatněnou částkou tisíc korun. Je to ale jenom o víkendu a svátcích,“ uvádí recepční stomatologické kliniky Arstom, která provozuje soukromou zubní pohotovost ve Vysočanech.

Podle prezidenta ČSK Romana Šmuclera spadá zajištění dostupnosti zubních pohotovostí do kompetencí krajů – v Praze tedy magistrátu.

„Je povinnost hlavního města Prahy, aby tu pohotovost zajistila. V Praze je řada pedostomatologických pracovišť, takže si dokážu představit, že by to dělal nějaký soukromník,“ tvrdí Šmucler. Podle něj by bylo řešením vybudovat centrální zubní pohotovost a motivovat jejího provozovatele dotacemi.

Vedení Prahy považuje centrální zubní pohotovost za schůdné řešení. „V Praze k tomuto záměru víceméně přirozeně směřujeme. Nelze vyloučit, že časem budeme mít v provozu zubní pohotovost pouze jednu. Je ale otázkou, jestli je to moudré řešení, protože v případě jakékoliv technické závady nebo havárie v budově by služba zubní pohotovosti v Praze vůbec nefungovala,“ uvádí dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Nejvíc ordinací v zemi

Podle ČSK je hustota stomatologických pracovišť v Praze největší v České republice. V metropoli pracuje 1 780 praktických zubních lékařů, ortodontistů, klinických zubařů a orálních chirurgů.

Na jednoho lékaře tak připadá 750 obyvatel hlavního města. „V Praze je také velký počet lékařů z ciziny, protože většina Ukrajinců či Rusů, kteří do Česka přijdou, skončí ve třech největších městech. Dalším důvodem je, že v Praze sídlí vysoká škola a mladí lidé, kteří tu studují, si to tu zamilují a zůstanou. Praha je také dopravní uzel, takže řada pacientů do metropole ráda dojede,“ vysvětluje Šmucler.