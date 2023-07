S bolavým zubem lidé často najezdí desítky kilometrů a počkají si i půlden

„Jen jsem byla na prohlídce svaté Barbory. Víc jsem nestihla,“ vypráví osmatřicetiletá lektorka angličtiny. V sobotu už s nateklou tváří a horečkou objížděla středočeské špitály. „V kutnohorské nemocnici mi řekli, že možná v Čáslavi. Než mě tam manžel ve dvě odpoledne přivezl, už měli zavřeno.“

Zanícený zub jí nakonec odvrtali na Městské poliklinice v Praze ve Spálené ulici až před jedenáctou večer. „To není nic neobvyklého. Tady se čeká několik hodin i ve všední den. Sjíždějí se sem všichni Středočeši. A teď i dovolenkáři až ze Slap nebo Orlíku,“ říká zkušeně Tomáš Peroutka z Benešova.

Na prevenci ke svému stomatologovi chodí pravidelně, ale kvůli snížené imunitě trpí na záněty dutin a k těm se mu často navíc přidruží i záněty dásní. „Dost často to spraví jen předpis na antibiotika. Ale málokdy mě zuby chytnou, když je můj doktor u vrtačky,“ krčí rameny Peroutka.

Jen akutní zákroky

Když jede kamkoliv na služební cestu nebo dovolenou, nejdříve zjistí, kde je v dosahu stomatologická pohotovost. „To bylo nejhorší. Že jsem bolavá, oteklá a s horečkou přes půlhodiny hledala na netu, kam mám vlastně jet. Rychlý přehled s kontakty na zubní pohotovost ve středních Čechách jsem nenašla,“ podotýká Kamila Jelínková.

Zubní pohotovosti v kraji Benešov: Centrum stomatologické péče Topdent, Jiráskova 2042, tel.: 725 808 523, soboty

7–11 h

Centrum stomatologické péče Topdent, Jiráskova 2042, tel.: 725 808 523, soboty 7–11 h Beroun: Víkendy a svátky 8–11 dentisté ve svých ordinacích. Více na webu

Víkendy a svátky 8–11 dentisté ve svých ordinacích. Více na webu Čáslav: Stomatologická s. r. o., Fibichova 1338, tel. 734 375 572, soboty

8–12 h

Stomatologická s. r. o., Fibichova 1338, tel. 734 375 572, soboty 8–12 h Hořovice: Nemocnice Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311 551 111, so 8– 14 h

Nemocnice Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311 551 111, so 8– 14 h Kladno: Dentální klinika Kladno, Sportovců 2311, tel.: 739 630 008, po–ne 8–20 h

Dentální klinika Kladno, Sportovců 2311, tel.: 739 630 008, po–ne 8–20 h Kolín: Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, pavilon H, tel.: 321 756 149, víkendy a svátky 8–13 h

Oblastní nemocnice Kolín, Žižkova 146, pavilon H, tel.: 321 756 149, víkendy a svátky 8–13 h Mělník: Stomatologická pohotovost města Mělník, Pražská 343, tel.: 607 071 230, víkendy a svátky

8–12 h a 12.30–16.30 h

Stomatologická pohotovost města Mělník, Pražská 343, tel.: 607 071 230, víkendy a svátky 8–12 h a 12.30–16.30 h Mladá Boleslav: Klaudiánova nemocnice, třída V. Klementa 147, tel.: 326 743 721, víkendy a svátky 8–11.30 h, 12–13 h

Klaudiánova nemocnice, třída V. Klementa 147, tel.: 326 743 721, víkendy a svátky 8–11.30 h, 12–13 h Nymburk a Poděbrady: Víkendy a svátky 8–11 h privátní stomatologové ve svých ordinacích. Více na www.zubnipohotovost.cz

Víkendy a svátky 8–11 h privátní stomatologové ve svých ordinacích. Více na www.zubnipohotovost.cz Příbram: Oblastní nemocnice, Podbrdská 269, pavilon H, tel. 318 654 705, víkendy a svátky 8–14 h

Oblastní nemocnice, Podbrdská 269, pavilon H, tel. 318 654 705, víkendy a svátky 8–14 h Rakovník: Soboty 8–12 h v ordinacích zubařů, bližší informace na webu

Soboty 8–12 h v ordinacích zubařů, bližší informace na webu Zruč n. Sázavou: Topdent, Lipová 585, tel. 725 808 523, neděle

7–11 h

„Osmičku“, která jí překazila pobyt v Kutné Hoře, má už vyplněnou novou plombou. Od jejího dentisty. Na pohotovosti totiž zubaři provádějí jen neodkladné a nutné zákroky. V Praze na poliklinice jí proto odvrtaný zub jen vyvložkovali.

„S chronickými problémy, jako je týden uvolněná korunka, posíláme pacienty k jejich lékařům,“ vysvětluje sestřička z ordinace Topdent ve Zruči nad Sázavou, která přibyla do sítě středočeských pohotovostí letos na jaře. Akutní bolesti zde ošetřují každou neděli dopoledne. Tuto a následující dvě neděle ale pohotovostní službu nedrží z důvodu dovolených.

V Oblastní nemocnici Příbram kvůli personálním důvodům omezili přes léto provoz zubní ambulance ve všední dny. „O víkendech a svátcích ale zubní pohotovost funguje. Vždy dopoledne od 8 do 14 hodin,“ potvrzuje mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota.

Kromě Kutnohorska a Příbramska funguje zubní pohotovost rovněž na Benešovsku, Berounsku, Rakovnicku, Mladoboleslavsku, Mělnicku, Kolínsku, Kladensku a Nymbursku. V Kladně ošetřují neodkladné stomatologické problémy denně až do 20 hodin.

Na Rakovnicku, Berounsku, Nymbursku nebo Poděbradsku ale drží pohotovost každý víkend jiný dentista. Jejich rozpis nejrychleji najdete na webu České stomatologické komory www.dent.cz. „Pokaždé je ale lepší si předem zavolat. Ať nemusíte poznávat krásy celého kraje jako já,“ doporučuje s nadsázkou Kamila Jelínková.

Donedávna měli Středočeši zajištěnou nepřetržitou zubní pohotovost v Praze na poliklinice ve Spálené ulici. Teď od pondělí do čtvrtka berou posledního pacienta před půlnocí. Ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí slouží ve všední dny od 17 do 7 hodin a o víkendech nonstop, ale ošetřují pouze záněty a úrazy. S dětmi musí rodiče na polikliniku ve Spálené ulici nebo do Thomayerovy nemocnice.