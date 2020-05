Škole v Praze 7 hrozí kolaps, v době viru nemá ředitelku

Zatímco jiné školy se zabývají tím, jak se připravit na obnovu výuky po uzavření kvůli koronaviru, Základní škola Fr. Plamínkové se ocitla od 1. května bez ředitelky a učitelé se obávají kolapsu školy. Do výběru nového vedení školu zatím řídí vedoucí Odboru vzdělávání a projektového řízení, kterou pověřila radnice Prahy 7 jakožto zřizovatel školy.

Vedoucí je ovšem zmocněna jen jako koordinační a projektový pracovník na jednu hodinu týdně a nemůže řídit pedagogický proces.



„Je třeba nastavit způsob výuky pro otevřené třídy 1. stupně, vytvořit úvazky na další školní rok, rozvrhy, rozhodnout o přijetí žáků do 1. tříd, zde musí jednat statutární zástupce ředitele školy,“ upozorňuje pedagožka Marie Mrkusová.

Ačkoliv stávající ředitelce Jarmile Macečkové skončilo šestileté pracovní období, chtěla dále pokračovat. Jenže neprošla konkurzem radnice, jenž strhl boj rodičů a pedagogů, kteří se za ni postavili. O situaci na škole informovala MF DNES už koncem ledna.

Podle rodičů a pedagogického sboru konkurz nebyl nutný. Pod vedením Macečkové škola dosáhla v šetření České školní inspekce (ČŠI) velmi dobrých výsledků. Ředitelka předložila novou koncepci a školní rada odhlasovala, že není potřeba konkurz, čímž vyjádřila souhlas s jejím pokračováním. Stejně tak smýšlela ČŠI, tedy subjekty, jež podle zákona mohou zřizovateli školy konkurz doporučit.

Jenže ten ho přesto vypsal. Ředitelku podle jejích slov však o ničem neinformoval. „Nikdo mi nic nezdůvodnil a neřekl jediný důvod k vyhlášení konkurzu. Všechny podmínky jsem splnila a vše jsem odevzdala,“ popsala Macečková.

Petice proti konkurzu

Rodiče žáků i učitelé postup radnice označili za netransparentní. Následná petice žádala zrušit konkurz, kterou podepsala většina rodičů, a předložili ji starostovi Janu Čižinskému (Praha 7 sobě). Dopisy školskému ombudsmanovi, radním na magistrátu i ministru školství Robertu Plagovi (ANO) pak vždy končily odpovědí, že řízení je v kompetenci zřizovatele.

Jarmila Macešková, ředitelka základní školy Františky Plamínkové. (26. ledna 2020)

Začátkem března se proti sobě v konkurzu postavili tři kandidáti, včetně stávající ředitelky Macečkové, která se účastnila až po výzvách rodičů a kolegů. Skončila třetí. Podle Macečkové byl ale rozhovor s komisí sporný. „Z mého pohledu a praxe ředitele nezazněl jeden odborný dotaz, otázky se týkaly většinou mé účasti v konkurzu po mediální kauze a prohlášení, že se nechci účastnit,“ líčí.

Situace se vyostřila, když rodiče upozornili na nekompetentnost kandidátů na prvních dvou místech. Zjistili totiž, že vítěznému kandidátovi bylo na základě kontroly ČŠI loni v listopadu na jeho působišti vytknuto hned několik chyb, a závěr zprávy uvádí, že „řízení školy vykazuje četné nedostatky“. Kromě toho rodičům vadil i fakt, že se angažoval v KSČM.

U druhé kandidátky zase rodiče zjistili, že byla z předchozí funkce ředitelky odvolána pro závažná porušení právních povinností, především kvůli střetu zájmů a finančním machinacím. „Je alarmující, že na veřejně dostupné dokumenty vypovídající o profesních schopnostech a morálních hodnotách dvou uchazečů museli upozornit rodiče,“ říká Mrkusová.

Opakování před školním rokem

Konkurz se tak zrušil a bude se opakovat 31. srpna. „O kandidátovi, který v konkurzu na základě hodnocení nezávislé komise přesvědčivě zvítězil, bohužel vyvstaly pochybnosti plynoucí ze závěrů inspekční zprávy z jeho dosavadního působiště,“ uvedla k tomu radní pro školství Hana Šišková (Praha 7 sobě).

Po zrušeném konkurzu radnice požádala Macečkovou, aby školu dočasně řídila i po skončení funkčního období. Ta to ale odmítla. „Skutečně mě starosta oslovil, abych do dalšího konkurzu řídila školu já. Po neskutečné eskapádě urážek, výmyslů a dezinformací si nikdo nemohl myslet, že to mohu přijmout,“ vysvětluje Macečková.

K poslednímu dni v dubnu měla ředitelka ještě pravomoc a povinnost podle Šiškové jmenovat statutárního zástupce, to však neučinila, proto administrativní převzetí školy přebral odbor. Jmenování neproběhlo z důvodu rezignace obou zástupkyň ředitelky školy.

Jak škola bude fungovat do srpnového konkurzu, se uvidí. „Rádi bychom zdůraznili, že škola je a bude v dobrém stavu. Proběhly zápisy, připravuje se dokončení školního roku i zahájení toho dalšího. Komunikujeme s učiteli a vše podřizujeme tomu, aby byly naše děti co nejlépe vzdělávány,“ podotýká Šišková. Přibližně třetina učitelů se ovšem nyní chystá k odchodu, hledají nová pracovní místa a někteří již mají podepsané smlouvy jinde.