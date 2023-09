Zooterapie v mladoboleslavské nemocnici. Kůň Sagi přinesl radost pacientům

Jedenáctiletý Sagi vyrazil svou speciálně upravenou dodávkou z Říčan v ranních hodinách. V areálu mladoboleslavské nemocnice vystoupil a čekala ho příprava, aby byl pro pacienty co nejkrásnější. Hřebelcování, nastříkání repelentem a speciálním sprejem, aby se leskl, si Sagi užíval.

Krásný slunný a teplý den celé akci nahrával. Setkání s pacienty totiž proběhlo venku. I když Sagi umí jezdit výtahem, nebylo jasné, zda by se do něj vešel. Proto pro první seznámení organizátoři vybrali plac ve dvoře nemocnice. Pro další budou hledat vhodné místo uvnitř.

Šest pacientů následné péče pomohli na místo dopravit nemocniční dobrovolníci. Už když přejeli práh, rozjasnily se tváře pacientů úsměvem. A to největší dojetí teprve mělo přijít, když se k nim kůň přiblížil a oni ho mohli hladit. Mezi pacienty byli i dva muži, kteří koně dříve vlastnili. „Pocházím z vesnice, koně jsme měli na poli. Neměl jsem šanci si ho pohladit nejméně deset let. Je to úžasné,“ usmíval se muž, který toho obvykle moc nenamluví.

Zvíře člověka rozmluví

I to je jeden z darů setkání pacientů se zvířetem – stává se, že zvíře rozmluví i člověka třeba po mozkové mrtvici, který předtím několik měsíců vůbec nekomunikoval.

Pacienti se zajímali o to, co kůň jí, jak zvládá cestování, i o to, co dává najevo řečí těla. „Když má pokrčenou nohu, znamená to, že je v pohodě. Také přivírá oči a má uvolněnou pusu. Když pak začne hrabat nohou, dává najevo, že už potřebuje klid,“ vysvětlovala jeho majitelka Veronika Volgemutová. „Hodný jsi a krásný, nádherné oči máš,“ promlouvala k Sagimu 103letá paní Věra, která vyprávěla, že její prapravnoučata na koni jezdí. Sama by to ale prý už nezvládla, tak byla ráda, že si ho může pohladit.

Jaksi počíná terapeutický kůň Kůň potřebuje pro svoji práci dostatek bezpečného prostoru a klidné prostředí, aby se lépe soustředil na klienty a jejich potřeby. Samotná návštěva začíná už přípravou koně ve stáji a cestou do zařízení. Po příjezdu je potřeba krátký čas na aklimatizaci a jde se co nejdříve za klienty. „Sagi má navíc zvláštní dar – většinou si pokládá hlavu tam, kde je zdravotní problém, vyloženě se na klienta-pacienta napojí. Neuvěřitelně pracuje právě s klienty v paliativní péči,“ prozradila jeho majitelka. Důležitou součástí přípravy je i hygiena. Dodržování hygienických pravidel, tedy dezinfekce srsti a kopyt, je prioritou.

Na závěr návštěvy ještě pacienti sledovali, jak dostal Sagi odměnu v podobě krmiva. Jí speciální směs podobnou müsli, má totiž bezlepkovou dietu. Krmen není v žádném případě z ruky, ale jen z misky. Aby nehledal jídlo, když navštěvuje ležící nemocné.

„Děkujeme, bylo to krásné,“ loučili se se Sagim pacienti, kteří se po velkém zážitku vraceli zpět do svých pokojů. Koně pak čekala cesta zpět do Říčan a druhý den po nemocniční návštěvě odpočinek od lidí mezi jeho stádem na pastvině. Koně cestují na terapie maximálně jednou týdně, aby měli dostatek času na odpočinek a regeneraci.

„Sagiho sleduji již delší dobu, protože mi zooterapie velmi imponuje a vidím v ní velmi úspěšnou a smysluplnou terapii pro nemocné a smutné lidi. Jelikož mám dlouhodobé zkušenosti s canisterapií u pacientů a její úspěšnost je kolikrát až neuvěřitelná, chtěla jsem, aby naši pacienti zažili v zooterapii i takový vyšší ´level´. S paní Veronikou jsem se přednedávnem spojila a vzájemně jsme zjistily, že je pro nás hipoterapie v nemocnici dalším takzvaným stupínkem ke zlepšení psychosociálního stavu u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Tuto terapii chceme společně budovat, podporovat a ukázat, že hipoterapie je v nemocnici reálná, smysluplná a do nemocnice patří stejně tak jako psi, kočky a jiná zvířátka, jež mají certifikát, tedy splňují zooterapeutické zkoušky,“ řekla koordinátorka nemocničních dobrovolníků Zuzana Kaftanová.

Návštěvy v nemocničním zařízení takto velkým zvířetem jsou v Česku výjimkou. Kůň, stejně jako jiná zvířata, která navštěvují vážně nemocné pacienty, musí mít určité povahové rysy. Především musí mít náklonnost k lidem, klidnou povahu, dobrý výcvik a samozřejmě certifikaci u České hiporehabilitační společnosti, což zařízením zajistí kvalitní a bezpečnou službu.