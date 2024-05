Bioložka Goodallová pokřtila měsíc staré mládě gorily. Dostalo jméno Gaia

Rezervaci Dja v pražské ZOO v sobotu slavili dvoje křtiny. Hlavní aktérkou při nich byla nejslavnější primatoložka světa Jane Goodallová. Ta přicestovala do Prahy pokřtít jak český překlad své nové dětské knihy Pangolina, tak také gorilí mládě samice Kijivu, kterému bude zítra právě jeden měsíc.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek prozradil, jak probíhal výběr jména gorilího mláděte. „Jméno jsme řešili s chovali a vycházeli jsme z toho setu jmen, který byl pro Mobi. Své favorizované jméno jsem potom poslal Jane, ale ona odpověděla: Co bys řekl na tohle? A já na to: ‚Ano, jsme domluvení‘,“ napínal přítomné Bobek, protože do poslední chvíle nikdo ani nenaznačil, zda jde o samici či samce.

Jelikož Goodallová ještě předtím křtila knihu a oproti původnímu záměru nakonec ochotně podepsala knihy úplně všem zájemcům, namísto v poledne se ke druhá části programu, tedy odtajnění pohlaví a jména mladé gorilky, konalo s téměř hodinovým zpožděním. Tou dobou bylo podle mluvčího v zoo už téměř 7000 lidí.

Bobek už předtím uvedl, že větší radost by v zoo měli ze samičky. Nato vyzval přihlížející zdvihnutím ruky naznačit, zda tipují samičku. Přihlásila se většina. „A je to samička!“ vykřikl ředitel radostně. Poté odstranil pásku, která zakrývala vybrané jméno a nechal ho přečíst Goodallovou: „Gaia!“

„Byla to pro mě velká čest, že jsem mohla jméno vybrat. Zvolila jsem ho ze dvou důvodů, symbolizuje to matku Země, což je důležité, a navíc v národním parku Gombi, kde sledujeme už 63 let šimpanze, je významné mládě, které má právě toto jméno,“ objasnila bioložka zabývající se výzkumem primátů.

Podle ní zaznívá plno hlasů, které říkají, že by se gorily ze zoo měly navrátit zpět do divočiny. „Ale ať se ozve někdo, kdo řekne, že tyhle gorily nejsou šťastné!“ Nato poděkovala týmu ošetřovatelů primátů pražské zoologické zahrady.

Návštěvníky také pobavila předvedením šimpanzího smíchu a vyzvala i jednoho z pečovatelů, aby jejich smích také zkusil napodobit. „Je pravda, že jsem se s nimi už něco nasmál,“ prohodil vrchní chovatel primátů Martin Vojáček a tichý smích svých svěřenců věrohodně napodobil.

Oba protagonisté si za své číslo vysloužili nadšený potlesk diváků. A pak už došlo na zlatý hřeb, kdy Goodallová pokřtila malou Goiu sektem, který ze sklenky vylila na sklo, za nímž početná gorilí rodinka celou velkou událost sledovala.

Goodallová pokřtila i svou knihu o luskounech

Prostor před rezervací DJA se plnil fanoušky Goodallové i goril už od desáté dopoledne. Jako první byl na programu křest knihy slavné primatoložky.

„O jedné její knížce jsem dělala ve škole referát. Doufám, že získám její podpis, hrozně ji obdivuji,“ vyznala se žačka osmé třídy, která bydlí v Praze, a tak nevážila dlouhou cestu. Kvůli vědkyni ale přijel také hojný počet cizinců z celé Evropy. Krátce před vystoupením Goodallové naladil na africkou vlnu asi tisícovku přihlížejících hudebník Jiří Bouda, když zahrál na koru, tradiční nástroj někdejších afrických trubadúrů.

„Jsem ohromena tím, kolik vás tady je, a jsem strašně moc ráda, kolik lidí se zajímá o zvířata a tuto báječnou zoo,“ řekla Goodall na úvod. „Knihu Pangolina jsem napsala proto, že je o luskounech, o kterých mnoho lidí ani neví, jak vypadají, jsou to ale skvělá zvířátka,“ sdělila publiku s tím, že den předtím luskouny navštívila i v pražské zoo.

„Zejména malou Šišku a její rodiče,“ dodala s tím, že tato zvířata jsou ve světě ohrožená pytláctvím. „Někde věří, že jejich šupiny dokážou vyléčit řadu různých nemocí, přitom jsou složené ze stejných látek jako naše nehty. A druhý důvod lovení je ten, v některých zemích Asie považují lidé jejich maso za velkou pochoutku,“ podotkla s tím, že zvířatům mohou pomoci mladí lidé prostřednictvím zoo a programů šířících osvětu o hrozbách.

Goodall svou knihu pokřtila dotykem prstu smočeným v sektu. „Bohemia sekt je vhodný i pro vegany, proto jsme ho kvůli Jane pro křest vybrali,“ ozřejmil s úsměvem mluvčí zoo Filip Mašek.

Goodallová knihu zároveň hned na místě vydražila. Zaskočený ředitel souhlasil a přijal roli vyvolávače. Vyvolávací cena přitom vzešla z publika a byla rovných tisíc korun. Pak se zvedala, až se vyšplhala nad deset tisíc. Spontánní dražba uvolnila atmosféru, během níž Goodallová přidala k výhře kromě pokřtěné knihy ještě osobní setkání.

Výherkyni, která dala třicet tisíc, se stala paní Anna z Prahy. „Jsem trošku soutěživá, ale tohle pro mě bylo naprosto zásadní setkání, paní Jane je můj idol od šesti let, kdy mi strejda půjčil její knížku o hyenách, to jsou od té doby má nejoblíbenější zvířata,“ svěřila dojatá výherkyně s tím, že se jí dnes splnil sen.

Peníze půjdou na podporu provozu zoo stejně jako výtěžek z běžného prodeje české verze knihy.

Třicetiletá samice Kijivu přivedla potomka na svět v pátek 12. dubna. Pohlaví nově narozené gorily zoo určila na základě testu DNA z trusu mláděte. Jde o druhé gorilí mládě narozené v Praze v tomto roce. Na začátku ledna se narodila samička, jež dostala jméno Mobi. Kijivu je babičkou gorilí samice Duni, které se Mobi narodila. Jak v případě Mobi, tak i nyní u potomka samice Kijivu, je otcem mláděte samec Kisumu.

Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963. Prvním gorilím chovancem zahrady byl samec Titan, po něm do zoo přišla samice Nigra. První mládě se v pražské zoo narodilo 13. prosince 2004 - samička Moja se stala prvním gorilím mládětem narozeným v zoologické zahradě v Česku. V listopadu 2011 Moja odcestovala do Španělska, kde žije v parku Cabárceno. Moja je matkou Duni.

Zoologická zahrada v Troji v současnosti chová gorily nížinné na dvou místech areálu. V novém pavilonu Rezervace Dja žije rodinná skupina vedená samcem Kisumuem, a to včetně nejstarší pražské gorily Kamby, která jako jediná pochází z volné přírody. V původním pavilonu ve spodní části zahrady, pojmenovaném Centrum Méfou, vytvořili samčí skupinu Richard a jeho synové Nuru a Kiburi. Richard už nesmí mít mláďata, protože jeho linie je v evropském chovu goril dostatečně zastoupena.