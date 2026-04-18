Muž v pražské zoo spadl z lanovky, má lehká poranění

  19:04
V pražské zoologické zahradě spadl v sobotu odpoledne dospělý muž z lanovky ve výšce čtyř metrů. Na místě zasahovala policie. Muž vyvázl s lehkým poraněním a podle pražské záchranné služby byl celou dobu při vědomí. Převezli jej do nemocnice.
Rychlá záchranná služba. (Ilustrační snímek)

Rychlá záchranná služba. (Ilustrační snímek) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Posádka záchranářů, lékařka, inspektor spolu s policií pečovali o muže cca 35 let, který spadl z menší výšky lanovky v ZOO,“ uvedla záchranná služba na sociální síti X.

Podle policie muž spadnul z výšky přibližně čtyř metrů mimo záchranné sítě. „Muž byl po celou dobu při vědomí, mimo ohrožení života, má drobné oděrky a pohmožděny,“ dodala. Po ošetření ho záchranná služba převezla do nemocnice.

„Dechová zkouška byla negativní a my jako policie dále nic neřešíme, není tam žádné protiprávní jednání,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Výstavba lanovky byla zahájena v roce 1970 a do provozu byla uvedena až v roce 1977. Provozovatelem lanové dráhy v pražské ZOO je Dopravní podnik hl. m. Prahy.

