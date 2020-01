Pražská zoo chystá Dny zvířat, botanická zahrada zdokonalí zavlažování

Přes 370 tisíc lidí si loni našlo cestu do botanické zahrady v Troji. Jenže takovému náporu neodpovídá současné zázemí pro návštěvníky.

I proto zahrada připravuje hned několik velkých projektů. Nepůjde však o levnou záležitost, náklady se v dalších letech vyšplhají do stovek milionů korun.

První výsledky by příchozí měli vidět už na začátku března spolu se zahájením hlavní sezony, která bude 51. v pořadí.

Slavnostně se otevře nový vstup do areálu od autobusové zastávky Kovárna v jižní části, kterým se návštěvníci dostanou přímo na proslulou vinici svaté Kláry.

Stavbu za 16 milionů korun navrhl architekt Ladislav Lábus a její součástí budou pokladny, toalety i bezbariérový přístup.

„Koncipována je tak, aby nenarušila ráz památkově chráněné vinice a zcela splynula se okolím,“ popisuje vedoucí stavebního oddělení trojské botanické zahrady Václav Jůzko.

Výrazně rozsáhlejší bude nový komplex staveb tvořící západní vstup, který už nyní vzniká poblíž skleníku Fata Morgana. „Práce postupují podle harmonogramu. Aktuálně dokončujeme terénní úpravy a začíná hrubá stavba budoucí restaurace,“ informuje ředitel zahrady Bohumil Černý

Pokud nepřijdou silné mrazy, které by na delší dobu znemožnily pokračování výstavby, kompletně hotovo bude se závěrem letošního roku.

Základem nového západního vstupu bude právě objekt restaurace s rozlehlým předprostorem určeným pro odpočinek návštěvníků a případně pro pořádání menších výstav, součástí budou i pokladny a toalety.

Druhou část má tvořit pěstební zázemí, což umožní pěstovat rostliny pro další plánované expozice. Zároveň vzniknou nová venkovní schodiště a výtah až k Fata Morganě.

V tomto případě je investorem stavby přímo zřizovatel botanické zahrady, tedy pražský magistrát, který by měl za celou výstavbu dohromady zaplatit 120 milionů korun.

Do konce roku vznikne pod skleníkem Fata Morgana nový západní vstup i se zázemím pro návštěvníky. Vizualizace: Botanická zahrada Praha

Další více než dvě desítky milionů korun poputují na nový vodovod, který by měl zavlažovat celou zahradu užitkovou vodou z nedaleké Vltavy.

Až dosud totiž zahradníci zalévali veškeré rostliny pitnou vodou, což bylo velmi nákladné, neboť za ni ročně městská společnost platila kolem 3,5 milionu korun.

Kromě toho bude neupravovaná voda z Vltavy pro flóru mnohem vhodnější. Také bude možné díky téměř neomezenému přísunu vody závlahu v zahradě výrazně rozšířit a zintenzivnit.

„Tato novinka se asi nejvíce v dějinách zahrady projeví na vzhledu venkovních expozic, které budou zelenější, a budeme také moci návštěvníkům prezentovat větší množství rostlin,“ slibuje ředitel Černý.

Nový vodovod bude mít po dokončení letos na jaře celkem tři části: první už nyní tvoří infiltrační studny vybudované přímo u řeky. Na ně dále navazuje zhruba 900 metrů dlouhé potrubí až do střední části areálu. A na něj brzy naváže i velká jímka o objemu zhruba 200 metrů krychlových, z níž pak částečně s pomocí čerpadel poputuje voda do závlah rozložených po celé zahradě.

Aby bylo možné zmíněné projekty dokončit, musel na ně magistrát v rozpočtu pro rok 2020 vyčlenit adekvátní částku. „Botanická zahrada v Troji se za více než padesát let své existence stala výkladní skříní hlavního města. Proto jsme se do ní rozhodli dostatečně investovat, letos to bude 112 milionů korun,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu / STAN).

Vůbec nejnákladnějším projektem botanické zahrady se má ale v příštích letech stát výstavba budov nového severního vstupu od Bohnic. Aktuálně jsou přípravy ve fázi projektování. Podle návrhu architekta Zdeňka Fránka zde mimo jiné vznikne knihovna, posluchárna nebo objekt ředitelství.

Dále se počítá s novým skleníkem pro kolekce rostlin z ostrovů, jako je Madeira nebo Kanárské ostrovy, či s oranžerií. „Odhadované náklady jsou 300 milionů, práce ale nezačnou dříve než v roce 2024,“ uzavírá Černý.

Rok 2020 bude v zoo patřit Dnům zvířat

Ústředním motivem roku 2020 budou v trojské zoo takzvané Dny zvířat. Každý měsíc přijde na řadu jeden den věnovaný konkrétnímu druhu, který bude právě slavit svůj mezinárodní či světový den.



VIDEO: Zoo Praha otevírá ráj pro vzácné papoušky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První ze dvanácti tematických dnů se uskuteční již tuto sobotu a bude věnován zebrám. Děti, které se budou chtít zapojit do soutěže o ceny a sbírat nálepky s obrázky zvířat do svých pasů, mají čas do 31. ledna, do té doby si mohou zaregistrovat své soutěžní knížky v Informačním centru u hlavního vchodu do zoo.



„Každý rok někam směřujeme. Předloni to byl například redlist s unikátními zvířaty chovanými v pražské zoo. Letos to jsou Dny zvířat, kterým budou věnovány například i naše billboardy,“ vysvětluje šéf marketingu pražské zoo Vít Kahle.

Jedním ze zdrojů, jak se dozvědět o tom, že se v zoo blíží den věnovaný určitému zvířeti, je velký obrázkový kalendář, který zoo vydala a data v něm vyznačila.

Jako první je takto zvýrazněn 25. leden věnovaný zmíněným zebrám. „I když jsou na programu hry o ceny a soutěže, které mají nalákat návštěvníky, jde nám také o vzdělávání s různými komentovanými prohlídkami,“ vysvětluje Jana Doktorová, vedoucí vzdělávacího a programového oddělení Zoo Praha. Na tematická setkání návštěvníky zavedou zebří stopy vyznačené na chodnících.

Oslavy dnů zvířat 25. ledna Mezinárodní den zeber

29. února Mezinárodní den ledních medvědů

21. března Světový den žab

25. dubna Světový den tučňáků

23. května Světový den želv

20. června Světový den žiraf

25. července Mezinárodní den tygrů

8. srpna Světový den slonů

5. září Mezinárodní den supů a kondorů

24. října Den povědomí o plazech

21. listopadu Světový den péče o orangutany

12. prosince Mezinárodní den gepardů

Pražská zoo o víkendu také oznámí, kam pošle první část z peněz vybraných na pomoc zvířatům postiženým následky mohutných požárů v Austrálii. V neděli spustí elektronickou tabuli, která bude informovat o aktuální výši vybrané částky. Ta se pohybuje kolem deseti milionů korun a narůstá.

Podle náměstka ředitele Jaroslava Šimka bude zoo konzultovat způsob nasměrování pomoci přímo s australskými partnery. „Oni nám říkají, co je nejpotřebnější teď a co bude nejpotřebnější s odstupem času,“ vysvětluje Šimek. Zoo komunikuje i přímo s lidmi, kteří vyprošťují zvířata z postižených oblastí.