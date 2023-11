Na pražskou jízdenku až do Varů, méně vlaků přes Vltavu. Co se změní v dopravě

Nejvýznamnější změny na železnici

Praha-Rajská zahrada Nová železniční zastávka pro linky S2, S3, S22, S34.

S3+R43 Linky jsou v Praze nově ukončeny na Hlavním nádraží (dosud na Masarykově nádr.).

S7 Polovina vlaků ve špičkách pracovních dnů je zkrácena o úsek Praha-Smíchov – Praha hl. n. z důvodu omezené průjezdnosti výtoňského mostu.

S40 Linka je zkrácena o úsek Slaný – Telce.

S57 Linka je prodloužena o úsek Blatno u Jesenice – Žlutice a výrazně posílena (souvisí s integrací Čtyřmezí).

S58 Obnovení celoročního víkendového provozu v trase Rakovník – Kralovice u Rakovníka (souvisí s integrací Čtyřmezí).

S65 Linka je zkrácena o úsek Praha-Smíchov – Praha hl. n. z důvodu omezené průjezdnosti výtoňského mostu.

U40 Linka je prodloužena o úsek Peruc – Slaný.

Zdroj: ROPID

Nejvýznamnější změny autobusových linek

(změny v oblasti Čtyřmezí a Příbrami jsou uvedeny samostatně na dalších stránkách)

161 Zavedení víkendového provozu i v úseku Nebušice – Přední Kopanina v intervalu 60 minut cca od 8:00 do 18:00.

228 Ve směru Poliklinika Malešice je zřízena druhá zastávka Picassova (po průjezdu přes Nádraží Uhříněves).

229 1 ranní školní spoj ve směru Sídliště Uhříněves nově zajíždí do zastávky Kardausova.

306 Posílení provozu v pracovní dny v úseku Jeneč – Kladno jako náhrada za zrušenou linku 626. Nové spoje jedou na rozdíl od těch stávajících přes Kladno, Showa a Velké Přítočno, ObÚ.

319 Zkrácení linky o úsek Unhošť – Malé Kyšice.

322 Linka je zkrácena o úsek Kladno, Aut. nádr. – Slaný, aut. nádr. (nahrazeno novou linkou 616).

328 Kromě spojů v pracovní dny ráno ve směru do Prahy jede linka nově přes zastávku Čestlice, aquapark a nejede přes Čestlice, V Oblouku.

329 2 spoje v pracovní dny odpoledne ze Sídliště Skalka jedou nově až ze Skalky.

336 Linka je vedena v nové trase Zličín – Chrášťany, Scania-Label – Chýně, Žitná – Hostivice, Břve – Sobín – Hostivice, Ve Vilkách. Rozsah provozu se nemění.

340 Prodloužení víkendových spojů cca od 8:00 do 16:00 ve směru z Prahy o zastávku Roztoky, Levý Hradec.

347 Naprostá většina spojů v pracovní dny nově nezajíždí mezi Chýní a Hostivicí do Břvů (nahrazeno novou trasou linky 336).

353 Posílení provozu celotýdenně v úseku Zeleneč – Svémyslice.

385 Zkrácení intervalů v úseku Opatov – Nupaky, hotel v pracovní dny dopoledne z 60 na 30 minut a v pracovní dny odpoledne ze 30 na 20 minut.

386 Linka je nově vedena přes zastávky Na Hůrce a Hostivice, Palouky a nejede přes zastávku Hostivice, K Dálnici (náhrada za odkloněnou linku 336).

392 Převedení spojů, které v Dobříši měnily číslo na linky 450 nebo 520, na prodlouženou linku 420.

394 Zavedení víkendového provozu v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne (jednosměrné spoje do Prahy v intervalu 60 minut).

400 Část víkendových spojů je prodloužena o úsek Nový Bor – Varnsdorf, vybrané spoje až do/z Rumburku.

413 Zkrácení víkendových spojů do zastávky Litoměřice, aut. nádr., zřízení zastávky Nová Ves, rozc.

415 Přečíslování linky v trase Praha, Sídliště Radotín – Karlík na 419.

419 Stávající linka v trase Příbram – Solenice – Milevsko je přečíslována na 480. Pod číslem 419 je nově vedena přečíslovaná linka 415 v trase Praha, Sídliště Radotín – Karlík.

420 Linka je prodloužena o úsek Dobříš, náměstí – Praha, Smíchovské nádraží. Do tohoto úseku jsou převedeny spoje z linky 392, které v Dobříši mění číslo na 450 nebo 520.

427 Posílení provozu v pracovní dny v trase Mladá Boleslav – Rumburk.

433 Trvalé zkrácení spojů ze zastávky Nymburk, Zálabská do zastávky Nymburk, Zálabí PVT z důvodu komplikované průjezdnosti v dotčené oblasti.

474 Linka nově nejede přes zastávku Mělník, koupaliště, naopak všechny spoje nově zajíždějí do zastávky Mělník, MŠ Chloumek.

480 Stávající linka v trase Kostomlaty nad Labem – Lysá nad Labem je přečíslována na 897. Pod číslem 480 je nově vedena původní linka 419 v trase Příbram – Solenice – Milevsko.

510 Ve směru Smolotely se pro vybrané školní spoje zřizují zastávky Solenice, Větrov; Solenice a Dolní Hbity, Nepřejov.

523 Integrace stávající linky IDPK (Plzeň – Rožmitál p. Tř.) v úseku Spálené Poříčí – Rožmitál pod Třemšínem do PID (vzájemný přesah obou tarifů).

538 Linka je zkrácena o zastávku Městec Králové, žel. st.

540 Prodloužení vybraných spojů o úsek Dymokury – Záhornice.

598 Prodloužení vybraných spojů o úsek Městec Králové – Kněžice, Dubečno.

612 Přečíslování linky v trase Kladno, Aut. nádr. – Pchery – Velvary, nám. na 626.

616 Nová linka v trase Kladno, Sítná – Vinařice – Slaný, aut. nádr. jako náhrada za zkrácenou linku 322.

625 Mírné omezení provozu v pracovní dny, 3 nové páry víkendových spojů v trase Nové Strašecí – Rakovník s návazností na linku 417 z/do Prahy.

626 Stávající linka 626 v trase Jeneč – Kladno je zrušena a nahrazena posílenou linkou 306. Pod číslem 626 je nově vedena původní linka 612 v trase Kladno, Aut. nádr. – Pchery – Velvary, nám.

707 Linka je z Nových Dvorů prodloužena přes Svatý Mikuláš zpět do Kolína, omezení provozu v původním úseku.

718 Pro část spojů je zrušena zastávka Obrubce.

727 Pro 1 pár spojů v pracovní dny ráno se linka prodlužuje do zastávky Ralsko, Kuřivody.

782 Všechny spoje nově zajíždějí do zastávky Kutná Hora, žel. st. Vybrané školní spoje se prodlužují o úsek Kutná Hora, aut. st. – Kutná Hora, Žižkov, Fučíkova (náhrada za zkrácenou linkou 784). Vybrané odpolední spoje jsou nově vedeny do zastávky Horka I, Svobodná Ves, horní.

783 Prodloužení linky o úsek Horka I, Svobodná Ves, horní – Kutná Hora, aut. st. po trase zkrácených linek 784 a 803. Nové posilové spoje Kutná Hora – Bernardov jako náhrada za zkrácenou linku 803.

784 Zkrácení linky o úsek Horka I – Kutná Hora, Žižkov, Fučíkova (nahrazeno linkami 782 a 783).

786+788 Linky jsou v Kutné Hoře vedeny mezi Hlouškou a Karlovem nově přes Šipší.

801 Linka je výrazně posílena a nově je v provozu také o víkendech. Mezi Poliklinikou a sídlištěm Šipší je nově vedena po trase linky 802 přes historické centrum a Městské nádraží a nejede přes Autobusové stanoviště. Z Malína je linka vybranými spoji prodloužena do Hlízova. Vybrané spoje jsou vedeny také do oblasti Vrchlice. Na linku jsou převedeny spoje ze zrušené linky 802.

802 Linka je zrušena (Kutná Hora, Poličany – Hlízov, u váhy) a nahrazena posílenými a přetrasovanými linkami 801 a 803.

803 Linka je zkrácena o úsek Starý Kolín – Bernardov – Chvaletice (nahrazeno prodlouženými linkami 707 a 783) a na území Kutné Hory vedena v nové trase Poličany – Vrchlice, v cihelně – Žižkov, Fučíkova – Kamenná kašna – Hlouška, Tylovo divadlo – Šipší, Jana Zajíce – Hlavní nádraží a dále směr Starý Kolín. Vybrané ranní spoje jedou k Poliklinice. Nová trasa linky částečně nahrazuje zrušenou linku 802.

846 Většina spojů nově nezajíždí do zastávky Čechtice, Černičí.

897 Nové číslo pro stávající linku 480 v trase Kostomlaty nad Labem – Lysá nad Labem.

960 Noční linka je vedena v nové trase Budějovická – Kačerov – Stará Libuš – Písnice – Dolní Břežany, Náměstí – Zlatníky-Hodkovice, U Prodejny – Dolní Břežany, Lhota – Zvole – Březová-Oleško, Oleško. Takto je v provozu 1 spoj ve směru z Prahy, ve směru do Prahy jede pouze 1 spoj v trase Dolní Břežany, Náměstí – Budějovická.

Zdroj: ROPID

Propojení dopravy v oblasti Čtyřmezí

Od 10. 12. 2023 se propojí několik dopravních integrovaných systémů v oblasti „Čtyřmezí“, tedy pomezí Středočeského, Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje. Cílem je například propojení měst a obcí v oblasti veřejnou dopravou bez ohledu na krajskou příslušnost a dopravní i tarifní zapojení všech druhů dopravy v dané oblasti. Cestujícím by tak měl přinést celou řadu výhod; mj. nové linky autobusů anebo uznávání krajských tarifů ve vícero spojích. V rámci tohoto projektu bude zavedeno také přímé regionální spojení Prahy s Karlovými Vary a mezilehlými obcemi.

Prodloužení linky 305 do Karlových Varů

Linka 305 (Praha – Karlovy Vary) bude prodloužena z obce Lubenec až do města Karlovy Vary. Linka pojede ze Zličína po dálnici D6 až do zastávky Stochov, Slovanka. Řada obcí ve Středočeském kraji tímto získá zcela nové, dlouhodobě požadované spojení se sousedními kraji. Budou zajištěny garantované návaznosti na linku PID 760 v Hořovičkách, čímž vzniknou s jedním přestupem zcela nová spojení: Praha – Podbořany a Rakovník – Karlovy Vary, dále budou zavedeny garantované návaznosti v Lubenci s linkou DÚK 745, bude možné tak využít spojení Praha – Valeč a Žatec/Podbořany – Karlovy Vary. V Lubenci bude také možnost přestupu na linky IDPK 345 a IDOK 403. V Bochově pak bude linka navazovat na linku IDOK 409, tím vznikne spojení Praha – Toužim. Další návaznosti jsou pak plánovány také v zastávkách Řevničov (linka 600), Nové Strašecí (linky 619, 625) a Stochov, Slovanka (linka 618). Vzhledem ke změně trasy linky bude linka 305 v úseku Praha – Nové Strašecí koordinována s linkou 304, u které dojde k drobnému posunu spojů. Linky IDOK jsou v provozu až od 1. 1. 2024.

Nová linka 417 Praha – Mšec nahradí dnešní zastávkovou linku 305

Dále bude zavedena zcela nová linka PID 417 v trase Zličín – Velká Dobrá – Doksy – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Stochov – Rynholec – Nové Strašecí – Mšecké Žehrovice – Mšec. V úseku Velká Dobrá – Stochov, tak linka plnohodnotně nahradí současnou trasu linky 305, zároveň dojde k lepší koordinaci s linkou 365 (Stochov – Praha, Motol). Ta bude mít interval cca 60 minut v období přepravních špiček, dopoledne a večer pak v intervalu cca 120 minut. Vzhledem k prokladu s linkou 417 zůstane zachován pravidelný, cca 30minutový interval pro spojení do Prahy. V úseku Stochov – Nové Strašecí částečně nahradí linku 590, jejíž vybrané spoje skončí již v zastávce Stochov, U Dubu. Linka také propojí Nové Strašecí a Mšec a vznikne tak dlouho požadované přímé spojení těchto obcí. V souvislosti se zavedením linky 417 do Mšece dojde k mírné redukci/zkrácení spojů na lince 586. Linka 586 bude zároveň prodloužena o úsek Nově Strašecí – Řevničov, žel. st. – Řevničov a v tomto úseku nahradí linku 583, která bude zcela zrušena (náhradu zajistí linka 417 společně s prodlouženou linkou 586). Nová linka 415 Praha – Kadaň nahradí dnešní linku 405 Společně s linkou 305 bude také dále do Ústeckého kraje prodloužena linka 405, která bude zároveň přečíslovaná na linku 415 a pojede v trase Praha – Žatec – Kadaň. Na trase linky v úseku Praha – Žatec dojde k drobným změnám, linka bude nově obsluhovat např. Lány nebo Velkou Černoc a Měcholupy v Ústeckém kraji. Linka nebude naopak zajíždět do zastávky Stochov, u dubu, kde jí plnohodnotně nahradí linka 417.

Další změny autobusů na Rakovnicku

V oblasti Rakovnicka bude posílena expresní linka 404 v úseku Praha – Rakovník, zároveň bude linka nově koordinována s obnovenými vlakovými spoji na železniční trati Rakovník – Kralovice. V oblasti Rakovnicka dojde také k drobnému posunu nebo změně spojů na linkách 560, 561, 561, 575, 577, 581, 584, 625, 628, 711, 760 a linky IDPK 321. Linka 564 bude zrušena a nahrazena vlakovou linkou S57 a linkou 561, dále bude zrušena linka 585, jejíž spoje budou převedeny na linku 584.

Změny jednotlivých autobusových linek PID

304 Větší úpravy spojů v pracovní dny, mírné posílení o víkendu.

305 Linka je prodloužena o úsek Lubenec – Karlovy Vary a na území Středočeského kraje je výrazně zrychlena (obsluha původních zastávek a část původních spojů nahrazena linkou 417).

404 Posílení provozu v pracovní dny ráno z Rakovníka do Prahy a celotýdenně odpoledne a večer z Prahy do Rakovníka. 1 pár víkendových spojů je prodloužen o úsek Kralovice – Nečtiny.

405 Linka je přečíslována na 415 a pod novým číslem prodloužena o úsek Žatec – Kadaň (již mimo tarif PID).

415 Nová linka, která vznikla přečíslováním z původní linky 405 a jejím prodloužením o úsek Žatec – Kadaň (již mimo tarif PID). V původním úseku Praha – Žatec je mírně posílena v pracovní dny a nově obsluhuje také Lány, Velkou Černoc a Měcholupy.

417 Nová linka v trase Praha, Zličín – Doksy – Stochov, nám. – Nové Strašecí, Palackého – Mšecké Žehrovice – Mšec. V provozu v pracovní dny cca do 22:00. Linka nahrazuje zrychlenou linku 305 a také část spojů linek 586 a 590.

560 Mírné omezení odpoledního a večerního provozu v pracovní dny.

561 Linka je vybranými spoji prodloužena o úsek Řeřichy – Oráčov – Kolešovice. Nové spoje v pracovní dny ráno a dopoledne vedené na území Rakovníka. Pro vybrané spoje ve směru Senomaty zřízeny zastávky v Rakovníku: Sídl. generála Kholla a Žel. zast. západ.

563 Úprava vedení zejména školních spojů v oblasti Milostína a Mutějovic.

564 Linka je zrušena (Rakovník – Jesenice) a nahrazena vlakovou linkou S57 a autobusovou linkou 561.

573 Linka je prodloužena do zastávky Hořovičky. 1 pár spojů v pracovní dny odpoledne prodloužen o úsek Jesenice – Hořovičky.

577 Zrušení 1 spoje v pracovní dny dopoledne z Rakovníka do Stochova.

581 Zrušení 1 spoje v pracovní dny ráno z Rakovníka do Lišan a také 1 ranního spoje z Nového Strašecí do Rakovníka.

583 Linka je zrušena (Milý – Nové Strašecí – Řevničov) a nahrazena linkami 417 a 586.

584 Pro vybrané spoje je linka rozšířena o úseky Mutějovice – Nesuchyně a Mutějovice – Vinařice (náhrada za linku 585). Mírné omezení v původní trase, zejména dopoledne a večer. Omezené spojení do Mutějovic nahrazeno linkou DÚK 711 a posílenou vlakovou linkou U14.

585 Linka je zrušena (Rakovník – Hředle – Vinařice) a nahrazena linkou 584.

586 Linka je prodloužena o úsek Nové Strašecí – Řevničov, mírné omezení ve stávající trase, zejména večer (nahrazeno linkou 417).

590 Vybrané spoje v pracovní dny ráno a večer jsou zkráceny o úsek Stochov – Nové Strašecí (nahrazeno linkou 417) nebo Slaný – Nové Strašecí.

628 Pro 1 nový pár spojů v pracovní dny zřízeny zastávky Milý a Milý, Bor.

711 (DÚK) Do Mutějovic nově zajíždí v pracovní dny více spojů.

760 Výrazné posílení linky v trase Rakovník – Podbořany zejména v pracovní dny dopoledne a večer a také o víkendu. Zavedení garantovaných přestupů s linkou 305 v Hořovičkách u většiny spojů pro přímé spojení Rakovník – Karlovy Vary nebo Praha – Podbořany.

Související změny na železnici

K výraznému posílení provozu dochází také na železnici. Na lince S50 (Rakovník – Kladno) bude doplněn jeden pár víkendových spojů. K celotýdennímu posílení dojde také v úseku Rakovník – Blatno u Jesenice na železniční lince S57 (Rakovník – Žlutice). Bude také zavedeno přímé spojení v trase Jesenice – Plzeň a Rakovník – Žihle. V železniční stanici Blatno u Jesenice a Rakovník budou zavedeny systémové návaznosti na další linky. Na lince S58 (Rakovník – Kralovice u Rakovníka) bude obnoven celoroční provoz víkendových vlaků. K posunu spojů a zavedení zcela nových spojů (zejména ve špičkách v pracovní dny) dojde také na železničních linkách U12 (Rakovník – Louny – Most – Osek město) a U14 (Rakovník – Lužná u Rakovníka – Žatec – Chomutov – Jirkov). Linka U14 bude posílena také o víkendech.

Zdroj: ROPID

Nové spojení Barrandova a Chuchle

Zhruba od 16. prosince 2023 (termín může být ještě upraven v závislosti na postupu stavebních prací v rámci uzavírky ulice mezi Slivencem a Velkou Chuchlí) bude zavedeno nové přímé spojení oblasti Barrandova a Slivence s Velkou Chuchlí. Nová linka číslo 104 vyjede v trase Klukovice – Poliklinika Barrandov – Stará Holyně – Škola Slivenec – Velká Chuchle – Na Hvězdárně.

Schéma nového autobusového spojení Barrandova a Chuchle. (28. listopadu 2023)

V provozu bude celodenně a celotýdenně v intervalu 60 minut, ve špičkách pracovních dnů zkráceném na 30 minut.

Nová linka 104 nahradí stávající linku 230 v trase Filmové ateliéry Barrandov – Škola Slivenec.

Zdroj: ROPID

Integrace MHD Příbram

Z důvodu dalšího rozvoje systému PID a ve spolupráci s městem Příbram dochází od neděle 10. prosince 2023 k integraci městské autobusové dopravy v Příbrami a systému PID. Integrace přináší cestujícím především možnost výběru výhodnějšího jízdního dokladu pro jejich cestu v městských i regionálních spojích. V autobusech MHD Příbram bude nově možné využít veškeré jízdní doklady dle Tarifu PID, i nadále zde budou platit stávající jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram. Na regionálních linkách PID po území města Příbram budou také nově platit jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram.

Změny městských autobusových linek

Organizace tras a jízdních řádů MHD je nadále v kompetenci města. Dochází ke změně označení linek tak, aby byly součástí číselné řady linek PID. V samotném provozu nedochází k žádným zásadním změnám.

Nové číslování linek MHD Příbram:

501 – původní linky 1A, 8A, 10A, 10B

502 – původní linky 2A, 2B, 7A, 7B

503 – původní linky 3A, 10A

505 – původní linka 5A

506 – původní linka 6A, 6B

507 – původní linky 4A, 4B, 4C

508 – původní linky 3B, 3C, 10B

565 – původní linka 19A

Změny v obsluze okrajových částí a sousedních obcí

Obce Háje a Dubenec a místní část Příbram-Bytíz jsou nově obsluhovány pouze regionálními linkami PID, především linkou 517. Obslužnost zastávky Bytíz, věznice je zajištěna nově vybranými spoji linky 501. Obec Dubno je nově obsluhována pouze regionálními linkami PID, především linkou 395. Místní části Příbram-Jerusalem a Příbram-Jesenice jsou obsluhovány především regionální linkou 500 a vybranými spoji městské linky 565. Do místní části Příbram-Sázky bude kromě regionální linky 500 nadále zajíždět městská linka 565 dle nového jízdního řádu a vybranými spoji také linky 501 a 507. V obslužnosti obcí Lhota u Příbramě a Podlesí a místních částí Příbram-Brod a Příbram-Zavržice nedochází k žádným změnám.

Tarif a odbavení na linkách MHD Příbram

Tarif MHD Příbram platí na městských linkách 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 565 beze změny a nově platí také na regionálních autobusových linkách PID (omezení a výjimkami viz níže). Při nástupu do autobusu řidiči nahlásíte, za jaký tarif chcete cestovat (MHD nebo PID) a o jaký typ jízdního dokladu máte zájem. Upozorňujeme, že není dovolena kombinace (skládání) jízdného dle místního tarifu MHD a jízdného dle Tarifu PID.

Změny regionálních autobusových linek

Nedochází k žádným zásadním změnám v trasách a jízdních řádech linek. Z důvodu optimalizace provozu regionální a městské hromadné dopravy na území města Příbram, kterou umožnilo sjednocení tarifní nabídky pro cestující v obou druzích dopravy, dochází ke zkrácení části spojů linek 517 a 531. Linka 517 se zkracuje do zastávky Příbram, aut. nádr. (ranní školní spoj zůstává do zastávky Příbram, III. poliklinika). Zároveň se na této lince zřizuje zastávka Příbram, Bytíz. U linky 531 jsou až do zastávky Příbram, Zdaboř, Žežická zachovány spoje pouze o víkendech a vybrané spoje v pracovní dny, v pracovní dny ve špičkách jsou spoje zkráceny do zastávky Příbram, archiv a v ostatních obdobích do zastávky Příbram, aut. nádr.

Tarif a odbavení na regionálních linkách

Nově na regionálních linkách PID na území města Příbram platí také jízdní doklady MHD Příbram – nejen jednotlivé jízdné placené u řidiče (v hotovosti, elektronická peněženka), ale také jízdné nahrané na čipové kartě. Na linkách 482, 517, 754 neplatí bezplatná přeprava ani jízdní doklady MHD Příbram nahrané na čipové kartě a nelze pro úhradu jízdného použít elektronickou peněženku. Na těchto linkách je možné zakoupit u řidiče dle místního tarifu MHD Příbram pouze nepřestupní papírový jízdní doklad MHD (18 Kč resp. 9 Kč) placený v hotovosti či platební (bankovní) kartou. Na ostatních linkách PID bezplatná přeprava MHD Příbram platí, ale pouze na území města Příbram.

Zdroj: ROPID