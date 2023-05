Zloděj, který podcenil eskalátor v protisměru, se u soudu dohodl na trestu

„Schvaluje se dohoda o vině a trestu... obžalovaný Patrik S. se odsuzuje k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání třinácti měsíců. Pro výkon trestu se zařazuje do věznice s ostrahou,“ rozhodl minulý měsíc samosoudce Ondřej Lázna. Rozsudek je pravomocný. Redakce iDNES.cz získala dokument na základě informačního zákona.

Zloděj loni 6. srpna kolem čtvrté hodiny ranní opakovaně kradl na Václavském náměstí. Nejprve se snažil pod smyšlenou záminkou vylákal z hotelového pokoje hosta a poté se mu pokusil vykrást pokoj.

Dále pokračoval do prodejny knih, kde rozbil skleněnou vitrínu a odcizil několik sad luxusních per. Po této krádeži zamířil přes střechy budov do dalšího hotelu, kde vypáčil dveře, ale byl vyrušen ostrahou. V dalším hotelu pak rozbil balkónové dveře a z pokoje ukradl mobilní telefon.

„Policisté z místního oddělení Krakovská zajistili kamerové záznamy, na kterých byl podezřelý muž zachycen, a začali po něm okamžitě pátrat. Jeden z policistů během několika málo minut na ulici zahlédl muže, který odpovídal popisu podezřelého. Tak se za ním vydal. Ten na nic nečekal a zaběhl do stanice metra Můstek,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Richard Hrdina.

Na útěku před policistou se stal Patrikovi S. ve vestibulu metra osudným jeden z eskalátorů. Zloděj se rozhodl vyběhnout schody proti směru jejich jízdy, na což mu však nestačily síly. Policista si na pachatele takticky počkal pod eskalátorem a ten k němu nakonec vyčerpaný dojel.

Šestatřicetiletý recidivista byl tehdy v celostátním pátrání, protože se vyhýbal nástupu do výkonu trestu, kam ho za krádeže poslal na osmnáct měsíců Obvodní soud pro Prahu 7. K tomuto trestu si nyní musí Patrik S. připočítat čerstvě uložených třináct měsíců plus náhradu škody, která činí v součtu zhruba 20 tisíc korun.